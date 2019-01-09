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HLTV.org aralık ayının Takım Sıralaması listesini yayımladı

HLTV.org’un her ay düzenli olarak yayımladığı Takım Sıralaması listesinin aralık ayı sıralaması bugün yayımlandı.

09 Ocak 2019, Çarşamba 11:11
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HLTV.org aralık ayının Takım Sıralaması listesini yayımladı

CS: GO’nun en iyi takımlarını belirleyen Takım Sıralaması’nın aralık ayı listesi yayımlandı. Listenin zirvesindeki takım tahmin edilebileceği gibi Astralis.

HLTV.org’un her ay düzenli olarak yayımladığı ve CS: GO’nun en iyi takımlarının belirlendiği Takım Sıralaması’nın aralık ayı bugün yayımlandı. Listede yer alan dünyanın en iyi CS: GO takımları arasında en dikkat çekeni 65 puan yükselen Sharks ile 11 sıra birden yükselen G2 takımları oldu.

ex-Space Soldiers, XANTARES’in takımdan ayrılmasından sonra oyuncuyla beraber kazandığı puanların bir kısmını kaybedince, sıralamada bayağı düştü. HellRaisers ise şu sıralar herhangi bir turnuvada yer almadığından dolayı 2 sıra geriye düştü.

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