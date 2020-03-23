Kariyerinde Barcelona, Arsenal gibi önemli takımların formalarını giyen ve ligimizde de Konyaspor ile Gençlerbirliği kadrolarında yer almış Belarus'un en kariyerli futbolcusu Aleksandar Hleb, ülkesinde futbolun devam ediyor olmasına ilişkin eleştirilerde bulundu.

Corona virüs nedeniyle tüm ülkelerde spor organizasyonları durmuşken ülkesinde devam ediyor olmasına değinen Hleb, "Ülkemizin tutumunu açıklamak çok zor. Tüm ligler durduruldu ama biz, karşı karşıya kaldığımız bu durumun bir sorun olduğunu düşünmüyoruz! Açıkçası neden böyle bilmiyorum. Anlaşılabilir değil. Corona virüs nedeniyle Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi durduruldu. UEFA doğru olanı yapmışken bizler de virüsün yayılmasını durdurmaya çalışmalıyız. Belarus'ta sanki hiç kimse umursamıyor. İnanılmaz. Belki birkaç hafta içinde burada da liglerin durması gerekecek. Belki de başkan, virüsün durumunun ne olacağını görmeyi bekliyor. Aslında herkes İtalya'da ve İspanya'da neler olduğunu görüyor, biliyor. Sorun, Belarus'ta kimsenin bunu ciddiye almaması" dedi.

Kendisi dışında çok fazla insanın virüse karşı önlemler almadığını belirten Hleb, "Ülkemizde insanlar, haberlerin belirtildiği kadar bir şey olduğuna inanmıyorlar. Birçok genç ve öğrenci de böyle düşünüyor. Ailemle birlikte evdeyim ama dışarı çıktığımda sokaklar, restoranlar dolu. Umurlarında bile değil. Ben yine de kendimin ve ailemin sağlığını önemsiyorum. Dışarıyla olan temasları minimumda tutuyorum" dedi.

Ülkesinde devam eden futbola ilişkin ironik bir öneride de bulunan Hleb, "Bütün dünya şimdi Belarus Ligi'ni izliyor. NHL sezonu bitirdiğinde birçok buz hokeyi oyuncusu oynamak için Rusya'ya gittiler. Belki Messi ve Cristiano Ronaldo da futbol oynamaya devam etmek adına Belarus'a gelebilirler. Değil mi? Sonuçta Avrupa'da futbol oynayabileceğiniz tek yer. En azından Belarus halkı da mutlu olur..." ifadelerini kullandı.



