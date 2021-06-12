Hjulmand: Kjaer çok etkilendi

Danimarka Teknik Direktörü Kasper Hjulmand, Finlandiya maçının ardından açıklamalarda bulundu. Hjulmand, "Kaptan Simon Kjaer, devam etme konusunda çok emin değildi, çok etkilenmişti ama sonunda sahaya çıktı, fazla da devam edemedi"

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'Takımın büyük çoğunluğu, bugün devam etmeye çalışmanın doğru olacağına karar verdi'

"Christian'ın bilinci açılana kadar hiçbir şey yapmamaya karar verdik. Sonra Eriksen normale döndüğünde maça bu akşam ya da yarın 12'de devam etme seçeneğimiz vardı. Takımın büyük çoğunluğu, bugün devam etmeye çalışmanın doğru olacağına karar verdi."

"Bizim için çok zor bir akşamdı, hepimiz hayatın önemini bir daha anladık. Bu takım ile ne kadar gurur duysam az, birbirlerine ne kadar sahip çıktıklarını gösterdiler."

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Kasper Hjulmand, basın toplantısı esnasında gözyaşlarına hakim olamadı.











