Hızlandırılmış La Liga! 5 haftada tamamlanacak

Avrupa’da İtalya ile birlikte salgından en çok etkilenen iki ülkeden biri olan İspanya’da futbolun resmen başlayacağı tarih belli oldu. Ülkenin en büyük futbol ligi organizasyonu La Liga Santander’in (İspanya 1. Ligi) Başkanı Javier Tebas, önceki gün sezonun 11 Haziran’da start alacağını açıkladı.

Şu ana kadar koronavirüsten dolayı 27 bini aşkın kişinin yaşamını yitirdiği ülkede Tebas, 12 Mart’ta yani 27. haftada durdurulan La Liga Santander’de kalan 11 haftanın, yaklaşık 5 hafta içerisinde her gün maç oynanarak ve seyircisiz olarak 19 Temmuz’da bitirilmesinin hedeflendiğini ifade etti. Hava sıcaklığının oldukça yükseleceği ülkede maçlar genelde (Özellikle İspanya’nın güneyinde) akşam saatlerinde oynanacak.

Gözler Barça ve Real’de...

Şu an için 28 ve 29. haftaların programları açıklandı. Buna göre açılış 11 Haziran Perşembe günü TSİ 23.00’te Sevilla-Real Betis derbisiyle yapılacak. 58 puanlı lider Barcelona, 13 Haziran’da Mallorca ile deplasmanda karşılaşırken, Katalan ekibinin 2 puan gerisindeki Real Madrid de 14 Haziran’da Eibar’ı konuk edecek. Maçların 20. dakikalarında korana ile mücadelenin tüm kahramanlarına alkışlarla destek verilecek. 31. haftada duran İspanya 2. Ligi de, 12 Haziran’da benzer formatla başlayacak.