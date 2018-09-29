Hitman 2’nin geliştirme sürecinin tamamlandığı duyuruldu

Altın olma terimine aşina olmayanlar için açıklayalım; eğer bir oyun son sürüm aşamasına geldiyse ve yayıncıya göre satışa sunulacak kadar iyi durumdaysa “goes gold” terimi kullanılır. Yani oyun altın olur ve satışa hazır demektir.

Hitman 2 için iki aydan daha kısa bir süre kaldı, ancak hala IO Interactive’in açıklaması gereken çok şey var. Örneğin, oyunda yer alan altı konumdan sadece ikisi açıklandı: Miami ve Kolombiya. Sızıntılar diğer bölgelerin; Mumbai, Yeni Zelanda, Amerika Birleşik Devletleri’nde bir bölge ve Kuzey Atlantik bölgesini içerdiğini gösteriyor.

Geliştirici yayınladığı bir videoda, oyunun yeni gizlilik mekaniklerini tanıttı. Serinin etkileyici stealth mekaniği revizyon aldı ve IO, AI (yapay zeka) sistemlerini geliştirmek için oldukça fazla zaman harcadı. Ayrıca Hitman Legacy Pack, Hitman 2’de yer alan teknolojik gelişmelerle ilgili bölüm tabanlı bir giriş sunacak. Hitman 2 piyasaya sürüldüğünde Hitman’e sahip olan oyuncular bu içeriğe ücretsiz olarak erişebilecekler.

Hitman 2, 13 Kasım 2018’de PlayStation 4, PC ve Xbox One için gelecek. (PSoyun.com)