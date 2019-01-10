Hisarcık Spor Kulübünden 38 kayakçı bölge takımına seçildi

Bu sayede Kayseri’deki kulüpler arasında en çok sporcuyu bölge takımına gönderme başarısını göstererek, birinci olarak büyük bir başarıya imza attı. Melikgazi Hisarcık Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Nazım Söğüt, yaptığı açıklamada, "Hiçbir başarı tesadüf değildir. Her yıl olduğu gibi bu yılda spor kulübümüz madalyaları toplayarak emeğinin karşılığını almıştır. Sporcularımız yıl boyunca çalışarak bu başarıların kazanılmasında ve harcanan emeklerin karşılığının alınmasında büyük özveri göstermişlerdir.

Hisarcık Erciyes Mahallesi Muhtarlığı ve Türkiye Kayak Federasyonu yönetim kurulu üyesi görevini de yürütmekteyim. Bu nedenle geleceğimizi temsil eden çocuklarımıza daha bilinçli ve faydalı çalışmalar yaparak, eğitimlerine katkı sağlamayı hedef edinmekteyiz" diye konuştu.

İHA