Hırvatlardan Gavranovic iddiası

Kadrosunu güçlendirmek için yoğun bir çaba sarf eden Fırtına’da, gündeme flaş bir isim geldi. Hırvat basınında yer alan haberlere göre Bordo-Mavililer’in hedefindeki oyuncu Mario Gavranovic. Dinamo Zagreb forması giyen 30 yaşındaki santrforun peşindeki diğer kulüpler ise İspanya’dan Sevilla, Portekiz’den Sporting Lizbon ve İngiltere’den Brighton oldu. Zagreb ile 1.5 yıllık daha kontratı bulunan Gavranovic’in, kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı ve farklı bir ülkede oynamaya sıcak baktığı öğrenildi. Tecrübeli futbolcu, bu sezon çıktığı 15 maçta 3 kez rakip fileleri sarstı, 1 de gol pası verdi.