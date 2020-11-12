Hırvatistan Milli Takımı'nın Milli Takımımız karşısına çıktığı maçta Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın corona virüs testinin pozitif çıkması sonrası iki ülke milli takımları için de kritik bir süreç başladı. Vida ile temas eden oyuncuların varlığı, iki takımı da oynayacakları milli maçlar öncesi zora sokmuş durumda.

Hırvatistan basınından 24SATA, tüm takım oyuncularının karantinaya alınmamış olmasına değindi. UEFA'nın kurallarına yönelik uygun şekilde hareket edilmesine rağmen bugüne kadar pek karşılaşılmamış olsa da İsveç'in Hırvatistan'ın gelişine engel olma ihtimalinden bahsediliyor. Bu doğrultuda İsveç'te yönetimin sağlık kuralları çerçevesinde vereceği kararın UEFA'nın önüne geçebileceği aktarılıyor.