Bir dönem İngiltere'de Tottenham ve Portsmouth formalarını da giyen Niko Kranjcar'ın babası Hırvat efsanesi Zlatko Kranjcar, 64 yaşında hayatını kaybetti.

1974 yılında futbol kariyerine başlayan Zlatko, Dinamo Zagreb ile 250'den fazla maça çıkmıştı. Futbolculuk döneminde Yugoslavya ve Hırvatistan Milli takımlarında boy gösteren Hırvat efsanesi, Hırvatistan Milli Takımı'nda kaptanlığa kadar yükselmişti.

Hırvatistan'ın başında Dünya Kupası'nda boy gösterdi

Zlatko Kranjcar, futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlükte de adından söz ettirmişti. Son olarak 2018 ve 2019 yıllarında İran 23 yaş altı takımını çalıştıran Kranjcar, Almanya'da düzenlenen 2006 Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ı turnuvaya götürmeyi başarmıştı.