Avrupa Liglerinde normal sezon sona erdi ancak Uluslar Ligi’yle birlikte bahis heyecanı devam ediyor. Siz de Misli.com üzerinden ‘’Süper Oran’’, Canlı Bahis ve Tek Maç seçenekleriyle futbol heyecanına ortak olabilirsiniz.

Uluslar Ligi’ne iyi başlangıç yapamayan ve hatasını telafi etmek isteyen iki takım karşı karşıya gelecek. Bu çekişmeli karşılaşmaya ‘’Süper Oran’’ seçeneğiyle Misli.com üzerinden bahis yapabilir ve bu heyecana ortak olabilirsiniz.

Uluslar Ligi A Grubu 2. karşılaşmaların başladığı haftada, Hırvatistan ile Fransa karşı karşıya gelecek. Poljud Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada Hırvatistan Fransa’yı konuk edecek.

İki ekibinde karşılaşması öncesi ciddi bir eksiği göze çarpmıyor. Hırvatistan cephesinde Sime Vrsaljko’nun durumu net değil ancak maçta oynaması bekleniyor. Misli.com üzerinden ‘’Süper Oran’a’’ sahip bu karşılaşma, bahis severler tarafından günün en çok ilgi gören karşılaşması konumunda. Misli.com üyelerinin en çok tercih ettiği bahis seçeneği, Fransa’nın galip gelmesinden yana. Misli.com kullanıcılarının %25’i, bu karşılaşmada Fransa’nın galip gelebileceğini düşünüyor.

Hırvatistan kendi evinde çıktığı son 8 karşılaşmada 2 kere mağlup olurken, 4 galibiyet 2 beraberlikle sahadan ayrıldı. Fransa ise deplasmanda çıktığı son 8 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Horozlar, bu 8 karşılaşmada 5 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Misli.com üzerinden ‘’Süper Oran’’, Canlı Bahis ve Tek Maç seçeneklerine sahip bu karşılaşmayla ilgili öne çıkan istatistikleri sizlerle paylaşıyoruz.

Öne Çıkan İstatistikler

- Fransa, son 15 maçının 10 tanesini kazandı.

- Fransa, Hırvatistan ile oynadığı son 5 maçın 3 tanesinde kazandı.

- Fransa, Hırvatistan ile oynadığı son 5 maçının 4 tanesinde en az 2 gol attı.

- Hırvatistan, son 3 maçında en az 1 gol yedi.

- Hırvatistan, takımının son 3 maçında karşılıklı gol oldu.

- Hırvatistan, son 10 maçının 8 tanesinde kazanamadı.

Misli.com Yorumcusu Burak Sarıaslan’ın Tahmini

Uluslar Ligi açılışını çok kötü yapan iki takım. Hırvatistan Cuma günü evinde oynadığı maçta Avusturya’ya 3-0 mağlup olarak kötü bir sürprize imza attı. Fransa da Benzema ile öne geçmesine rağmen Cornelius’u durduramadı ve Danimarka karşısında sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. İki maçta da gördük ki bu dev takımlar hala liglerin etkisinden çıkıp milli takıma adapte olamadı. Özellikle savunma zaafları iki takımda da ön plana çıkıyor. Bu karşılaşmada da bu eksiklerinden yola çıkarak tahmin yapalım. İki tarafta da çok yetenekli hücumcular var ve henüz konsantre olamamış savunmacılar, bu oyuncuların skor üretmesini kolay kolay durduramaz. En azından iki takımdan da birer gol görürüz.