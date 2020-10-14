Hırvatistan - Fransa maç sonucu: 1-2

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup maçında Hırvatistan ile Fransa kozlarını paylaştı. 2018 Dünya Kupası finalistleri arasında oynanan maçın skoru futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyordu.

Maksimir Stadı'nda oynanan maç konuk ekip Fransa'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Fransa'ya 3 puanı getiren goller; 8. dakikada Antoine Griezmann ve 79. dakikada Kylian Mbappe'den geldi. Hırvatların tek sayınısı ise 64. dakikada Nikola Vlasic kaydetti. Grupta oynanan diğer maçta Portekiz, İsveç'i 3-0'la geçti.

Grup'ta 5. maçlar öncesinde Portekiz 10 puanla lider durumda bulunuyor. Aynı puanda olan Fransa, averajla 2. sırada. Grupta Hırvatistan 3 puanla 3. sırada yer alırken, puansız İsveç son sırada bulunuyor.

Hırvatistan'da Beşiktaşlı Vida ve Fransa'da eski Galatasaraylı Nzonzi, 90 dakika sahada kalırken, Çaykur Rizespor 'un Hırvat sol beki Melnjak, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.