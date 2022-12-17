Kupanın en büyük sürprizine imzasını atarak yarı finale çıkan ancak Fransa'ya 2-0 kaybeden Fas, Arjantin'e 3-0 yenilen Hırvatistan'la kozlarını paylaştı. Hırvatlar, son finalist olarak geldikleri bu kupanın tarihinde ikinci kez üçüncülük sınavında boy gösterdi. Hırvatlar 1998'deki mücadelede Hollanda'yı 2-1 yenmişlerdi. Dünya Kupası'nda son 4'e kalan ilk Afrika ülkesi olmayı başaran Beşiktaşlı Romain Saiss'in kaptanlığını yaptığı Fas, ilkleri başardığı Katar'da Avrupa temsilcisini devirip, bir tarih daha yazmayı hedefliyordu.

Cevap gecikmedi

Mücadele karşılıklı gollerle başladı. 7'de Hırvatistan iyi bir duran top organizasyonu sonucunda Josko Gvardiol'la 1-0 öne geçti. Fas'ın cevabı ise gecikmedi! 9'da Achraf Dari sahneye çıktı ve skora dengeyi getiren golü kaydetti.

Orsic'tn şık gol

İki ekip de eşitliği bozacak fırsatlar arasa da 42'de Hırvatistan güldü. Mislav Orsic ceza sahasından şık bir vuruşla Avrupa ekibini soyunma odasına 2-1 önde götüren golü attı. İkinci devrede ise karşılıklı pozisyonlar vardı ancak gol sesi çıkmadı.

Fas gönüllerde taht kurdu

Böylece 2018 dünya ikincisi Hırvatistan, Fas'ı 2-1 devirek tarihinde ikinci kez dünya üçüncüsü oldu. Fransa karşısında peri masalı sona eren Kuzey Afrika ekibi ise üçüncülük maçını da kaybederek Dünya Kupası'nı 4. olarak tamamladı ancak gönüllerde taht kurmayı başardı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı, maç başladı.

GOL!

7' Hırvatistan harika bir duran top organizasyonuyla öne geçti. Orta alanda kazanılan serbest vuruşta ceza alanına orta yapıldı, Perisic penaltı noktası üzerine kafayla indirdi, Gvardiol iyi bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.

CEVAP GECİKMEDİ!

9' Golden iki dakika sonra Fas'tan cevap geldi. Bu kez Fas'ta Ziyech duran topu kullandı, seken top bir anda kale önünde boşta kaldı, Dari kafayı vurdu ve fileleri sarstı: 1-1.

10' Orsic'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

14' Stanisic ceza sahası yayından şansını denedi ancak çerçeveyi bulamadı.

18' Perisic'in sol kanattan ortaladı, Kramaric kafayı vurdu ancak kaleci Bono başarılı.

24' Modric'in ceza sahası yayından sol ayağıyla yaptığı yerden sert vuruşta kaleci Bono topu iki hamlede uzaklaştırdı.

GOL!

42' Orsic ceza sahası içi sol çaprazından ayağının içiyle uzak direğe vurdu, top direkten içeri girdi. Harika golle Hırvatistan yeniden öne geçiyor: 2-1.

45' İlk devrenin sonuna +2 ekleniyor.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

51' Majer'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Livaja'nın vuruşu yandan dışarı gitti.

55' Orsic'in ceza sahası dışından şutu etkisiz.

75' Attiat-Allal'ın ortasında arka direkte En-Nesyri araka direkte kaleciyle karşı karşıya kalan topu kontrol ettikten sonra altıpasta sağ ayağıyla yaptığı vuruşta Livakovic topu çelmeyi başarıyor.

90' Karşılaşmanın sonuna +6 ekleniyor.

Mücadele sona erdi.

Hırvatistan-Fas maçı 11'leri:

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Perisic, Modric, Kovacic, Majer, Kramaric, Orsic, Livaja.

Fas: Bono, Hakimi, Dari, El Yamiq, Attiat-Allah, Amrabat, El Khannouss, Ziyech, Sabiri, Boufal, En-Nesyri.