Hırvatistan denince akla ilk o geliyor!
Konu A Milli Takım olunca hepimizin tüyleri diken diken gibi oluyor. Bir çok tarihi zafer, son dakika golü ve unutulmaz anlar.. Hepsini iliklerimize kadar yaşadığımız Milli maçların bir yenisi bu akşam Vodafone Park'ta Hırvatistan ile oynanacak. Hırvatistan denince akla ilk gelen isim olan Semih Şentürk'ün 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda attığı golü sizlerle tekrar hatırlamak istedik. Ve hazırsanız hep birlikte tekrar Semih diye haykıralım...
Euro 2008'de tarih yazan Türk Milli Takımı, Viyana'daki Çeyrek Final maçında Hırvatistan'ı 1-1 biten karşılaşma sonrasında penaltılarda 4-2 yenerek yarı finale yükselmişti. Gelin o unutulmaz maçın hikayesine göz atalım.
A Millilerimiz bu akşam saat 20:45'te Hırvatistan'I Vodafone Park stadında ağırlayacak. Bu hazırlık mücadelesi naklen TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşacak.