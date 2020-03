Hipodromda hayat devam ediyor

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınına karşı, Türkiye’deki tüm at yarışları önlem amacıyla ertelendi. Ancak hipodromlardaki normal yaşam devam ediyor. Türkiye çapında bulunan 9 hipodromdaki yüzlerce görevli işini büyük bir titizlikle sürdürüyor.

'Terk etmek mümkün değil'

At yetiştiriciliği konusunda uzman veteriner hekim Ayşe Yetiş de Veliefendi Hipodromu’nda alınan önlemler ve çalışmalar ile ilgili Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuştu. Aynı yöntemlerle atlarla ilgilendiklerini dile getiren Yetiş, "Atların ahırlarının temizlenmesi, yem ve sularının günde en az 2 sefer verilmesi şarttır. Dolayısıyla hipodromda yarışlar ertelenmiş olmasına rağmen atların sağlığı için yarışlar varmış gibi bakımlar ve idmanlar devam ediyor. Burayı terk etmek mümkün değil" dedi.

'Avrupa'dan farklı olarak...'

Hipodromlarda hayatın devam ettiğini kaydeden Ayşe Yetiş, "Şu anda atlar açısından tehlikeli bir durum yok. Ancak uzayan süreçte ne olur bilinmez. Türkiye’de, Avrupa’dan farklı olarak Amerika gibi yarış hipodromlarında aynı zamanda idman merkezi de var. Yani atlar bir yerden gidip, gelmezler. Amerika Santa Rita Park, ’Atlarımızın hipodromda olması sebebiyle yarışlarımızı devam ettireceğiz, kâr payı da valiliğin doğrultusunda kullanılacak’ açıklaması yaptı" ifadelerimi kullandı.

'TJK her önlemi aldı'

Türkiye’de 7 bin civarında yarış atı olduğunun altını çizen Yetiş sözlerini şöyle noktaladı: "Bunların her birinin bir seyisi olduğunu düşünürseniz, aynı zamanda antrenörleri, yem ve ilaç tedarikçileri ile beraber sistemde çok ciddi bir bu sektörden beslenen nüfusumuz var. At sahipleri açısından sürdürülebilirliği çok zor bir süreç. TJK koronavirüse karşı her önlemi aldı. Aslında günlük hayatımız devam ederken, yarışların olmaması bir yönetimsel şekilde halledilebilir. Atlarımız ülkenin milli serveti. Yarışlar devam ederse salgınla baş etmeye çalışan memleketimize de bir gelir kaynağı olur."

Oğuz Yalçın: Kapalı sisteme geçebiliriz

At sahipliği ve yetiştiriciliğinin yanında haraları da bulunan Oğuz Yalçın, atların sürekli idman yapması gerektiğini vurguladı. Atları bırakıp gidemediklerini kaydeden Yalçın, "Bütün gelir kalemleri tamamen yok olan fakat giderleri tamamen devam eden bir sektör haline dönüştü. Atların seyisleri olmak zorunda. Hipodromda insan bulundurmak zorundasınız" açıklamalarında bulundu.

Hipodromlara yeni bir düzen gelmesi gerektiğini savunan Oğuz Yalçın, "Tamamen kapalı bir sisteme dönüştürülebilir. Zaten ona çok yakın bir durumda seyircisiz olarak yarışlar yapılıyordu. Bu daha da sıkı tedbirlerle yapılabilir, bu sanayinin devam etmesine olanak verilebilir. Yoksa başka işleri olan at sahiplerinin diğer işlerinde de bozulmalar meydana geldiği için atçılığı hiç yürütemez duruma gelirler" yorumunu yaptı.