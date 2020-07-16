Sağlık her zaman için insanlar tarafından önemlidir. Milyonlarca yıldan beri insan ırkının Dünyaya gelmesi ile insanlarda sağlık sorunları da baş göstermiştir. Sonuç olarak sağlık sorunları ile baş etmek için insanlar araştırmaları girişmiştir. Sağlık her zaman insanlar için en önemli etken olmuştur. Hipertansiyon diğer adı ile yüksek tansiyon yine özellikle son yıllarda insanlar için en çok sorun olan hastalıklardan bir tanesi olarak görülmektedir. Hipertansiyon eğer kontrol altına alınmazsa İleri düzeyde başka sorunlara yol açabilmektedir. Bu sebeple hipertansiyonun kontrol altına alınması çok önemlidir.

Hipertansiyon nedir?

Hipertansiyon tansiyon olarak tanımlanan yüksek tansiyonda kan basıncı değeri kişiden kişiye değişiklik gösterir kalp kasılarak damarlara doğru kan pompalar, kalp gevşediğinde ise damarlarda kan basıncı bulunmaktadır.

Normal bir hastada kan basıncı değerleri en yüksek 120 mmHg en düşük 80 mmHg olarak ölçülmektedir. Tansiyon hastalarında kan damarlarındaki basıncının değeri normalin üzerinde bulunmaktadır.

Hipertansiyon belirtileri nelerdir?

Normalin üzerinde seyreden değerlerin 180'e 110 mmHg üzerine çıktığı zaman ve bu durum bir süreklilik arz ettiği durumda hipertansiyon belirtileri görülüyor demektir. En çok görülen hipertansiyon belirtileri ise şunlardır:

- Sık idrara çıkma özellikle geceleri uykudan uyanarak idrar ihtiyacını giderme,

- Bacaklarda, şişlik, halsizlik ve yorgunluk

- Bulanık görme ya da çift görme

- Burun kanaması kulak çınlamaları

- Düzensiz kalp atışı veya kalp ağrısı

- Baş dönmesi

- Baş ağrısı; gibi belirtiler hipertansiyon belirtileri olarak geçmektedir.

Hipertansiyon tedavisi nasıldır?

Hipertansiyon tedavisi yüksek tansiyon hastalarının tedavisi için genelde kişilerin hayat tarzlarında değişiklikler yapmaları gerektiği söylenir. Özellikle yüksek kiloda olan kişiler için diyet uygulanması gerekmektedir. Aynı zamanda yüksek tansiyon hastalarının tuz tüketimine de dikkat etmeleri özellikle gerekmektedir. Bunun yanı sıra meyve ve sebze tüketimi tansiyon hastalarında artırılmalıdır.

Hipertansiyon hastalarında alkol ve sigara kullanımı yasaklanır. Aynı zamanda tansiyon hastalarının düzenli olarak fiziksel aktivitelerde bulunmaları da kan basınçlarının düzene girmesini sağlar.

Yüksek tansiyon hastalarının margarin, tereyağı ve kuyruk yağı gibi doymuş yağ oranı yüksek yağlardan uzak durmaları ayrıca belirtilir. Bu değişikliklere rağmen tansiyon düşürülemeyen hastalarda ise ilaç tedavisi başlanır. Kronik olarak hipertansiyon hastası olan kişilerde doktor kontrolü ile ilaç kullanımı yaşam boyu devam etmek zorundadır.

Hipertansiyon nedenleri nelerdir?

Hipertansiyon diğer adıyla Yüksek tansiyon genellikle genetik ve çevresel faktörler olarak iki farklı nedenden kaynaklanmaktadır. Genetik faktörlerde özellikle 1. Derece akrabalarda yüksek tansiyon görülen kişilerde hipertansiyon görülme olasılığı da aynı oranda yüksek ihtimaldir. En yaygın olarak görülen hipertansiyon nedenleri ise;

- Aşırı tuzlu gıdalarla beslenmek,

- Kalpten çıkan aort bölgesinin dar olması

- Böbrek tümörler

- Kafa içi basıncının yüksek olması

- Akut veya kronik böbrek hastalıkları

- Tiroid bezi hastalığı

- Kolesterol yüksekliği

- Alkol ve sigara kullanımı

- Kilo fazlalığı

- Gebelik

- Böbrek damarlarının daralması

- Soğuk algınlığı ilaçlar, bazı ağrı kesiciler, uyuşturucu madde kullanımı, doğum kontrol hapları hipertansiyona sebep olan nedenlerin başında gelmektedir.

Hipertansiyon hastaları genetik sebeplerden kaynaklanan hipertansiyon hastalığına sahiplerse genelde ömür boyu ilaç tedavisi ile ve bazı durumlara dikkat edilerek hipertansiyon hastalığını kontrol altına almak mümkündür. Hipertansiyon hastalığı genetik olarak kaynaklanmadığında ise genelde beslenme düzenine dikkat edilerek, aşırı tuzlu yemekten uzak durup fiziksel aktiviteye ağırlık verildiğinde hipertansiyonda kontrol altına alınabilir. Halen kontrol altına alınamayan hipertansiyon hastalarında ise durum daha ciddi olarak doktor kontrolünün çok daha uzun vadede ve ilaç desteği ile yapılması gerekmektedir.

Bazı hipertansiyon hastalarında ise ömür boyu doktor kontrolü altında ilaç kullanımıyla Hipertansiyon hastalığı kontrol altına alınabilmektedir.

Hipertansiyonun düşürülmesi için kan basıncının düşürülmesine yardımcı olan soğuk su ile duş alınması kan basıncının düşmesine yardımcı olur. Böylelikle tansiyonunda kontrolü için soğuk su ile duş alınması yararlı olmaktadır.

Hipertansiyon durumunda tansiyon yüksekliğini düşürmek için limon suyu sıkılarak limonlu su şeklinde tüketildiğinde kan basıncı bitecektir. Tuzsuz yoğurt ve ayran da tansiyonu düşürücü etkiye sahiptir. Ancak ayran ve yoğurdun mutlaka tuzsuz olması gerekmektedir. Nar suyu Greyfurt suyu gibi turunçgillerin suları kekik suyu da tansiyonu düşürücü etkiye sahiptir. Genel olarak bilinen ve kullanılan sarımsağın da kan basıncını düşürücü etkisi olduğu bilinmektedir. Bu yöntemler yüksek tansiyon durumlarında hızlı bir uygulanabilecek yöntemlerdir. Böylece hipertansiyon için alınabilecek önlemlerdendir.