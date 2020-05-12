Ana vatanı Hindistan olan Hint yağı, sütleğengiller familyasında yer alan bitki şeklinde tanımlanabilir. Bu bitki, Akdeniz'de kendi kendine yetişmektedir. Hint yağının elde edildiği tohumlarına bulunan ris adlı madde zehirli bir maddedir. Hint yağının elde edildiği tohumlarının dış bölümü, dikenli bir yapıya sahip olup kırmızı renklidir. İnce dalları bulunan ve yoncaya benzer bir bitki türüdür. Bitkinin tohumlarından çıkarılan yağ; hafif kokulu ve soluk sarı rengindedir.

Hint yağı nedir?

Hint yağı, insan sağlığı için oldukça fazla faydası bulunan bitkisel yağ çeşididir. İçerisinde yer alan mineral, protein ve E vitamini ile pek çok kozmetik ürününün içerisinde bulunmaktadır. Baş ağrısı, cilt bakımı, sinüzit, eklem ağrılarının giderilmesi gibi pek çok konuda olumlu etkisi bulunmaktadır. İçerisinde bulunan yüksek antioksidan ile cilt üzerindeki lekeleri, sivilce izleri giderilebilir. Bunun dışında cildin temizlenmesinde oldukça önemli bir rolü bulunmaktadır.

Son zamanlarda Hint yağının popülaritesinin artması, erkekler için de önemli olmuştur. Kullanım alanının çok geniş bir yelpazeye sahip olmasıyla beraber, erkekler sakal bakımı adına da Hint yağını kullanmaktadır. Sakalların yoğun bir hal almasını sağlayan Hint yağı, ayrıca kirpik, kaş, saç için de kullanılmaktadır. Hint yağı, saç tellerini besleyip daha gür olmasına imkan tanımaktadır.

Hint yağı faydaları nelerdir?

Hint yağının çok fazla faydası bulunmaktadır. Bu faydalardan bazıları aşağıdaki gibi olacaktır;

- Cildin bakımı için oldukça önemli minerallere sahiptir.

- Cilt üzerinde bulunan hastalıkların tedavisi için kullanılır. Yaraların iyileşmesinde önemli rol oynar.

- Hint yağının içinde yer alan yağ asitleri sayesinde iltihabın kuruması mümkündür.

- Akne, sivilce adına Hint yağı önerilir. Siyah nokta oluşmasını en aza indirger.

- Hint yağı, kabızlığı giderir.

- Hint yağı, cildi nemlendirir.

Hint yağının saça, sakala, kaşa, kirpiğe ve cilde ne gibi faydaları var?

Hint yağının; saç, sakal, kaş, kirpik ve cilde oldukça iyi geldiği söylenebilir. Bu konuda Hint yağı inanılmaz güçlere sahiptir. Hint yağının saça, sakala, kaşa, kirpiğe ve cilde faydaları;

- Kaş ve kirpiklerin gür olması, herkes için önemlidir. Dolgun kirpiklere sahip olmak, gözlerin daha güzel görünmesine olanak sağlayacak en önemli faktördür. Hint yağı; kaş ve kirpikler için dolgunlaştırıcı bir özelliğe sahiptir. Hint yağını kirpiklere ve kaşlara sürerek, dolgun olmaları sağlanabilir.

- Hint yağı, kirpik ve kaşlar kadar sakala da dolgunluk kazandırır. Sakalların daha canlı ve hoş görünmesi için Hint yağı kullanılabilir.

- Dökülen, kırılgan yapılı kaş ve kirpiklere karşı en en etkili metot, Hint yağı kullanımıdır. Hint yağı, kaş ve kirpikleri nemlendirerek, güçlenmelerine imkan tanır. Beslenen kaş ve kirpikler daha az dökülmeye başlar.

- Hint yağı, saçlara canlılık kazandırır. Hint yağı ile güçlü saçlara sahip olmak mümkündür.

- Hint yağı saçların derisini koruyarak, saçların dökülmesini önler. Yeni ve gür saçların çıkmasına olanak tanır.

- Hint yağı, saç derisini nemlendirir. Bunun yanı sıra beyazlara karşı en önemli koruyucudur, saçların koyu renkte kalmasını sağlar.

- Hint yağı, cildin nemlenmesine yardımcı olur. Bu sayede daha canlı bir tene sahip olmak kesin olacaktır.

- E vitamini içeren Hint yağı, cildi besler. Antioksidan olan E vitamini, kaş ve kirpiklerin uzaması için de oldukça önemli bir içeriktir. Folikülleri onararak, kaş ve kirpiklerin daha dolgun olmalarına imkan sağlar.

- Canlı ve sağlıklı kirpikler, daha güzel görünmeye ve bakışları çekici kılmaya yardımcı olur. Hint yağının içerisinde yer alan vitamin ve maddeler ile kaşların, kirpiklerin sağlıklı olarak uzamaları mümkündür.

- Ricinoleik asit içeren Hint yağı, kirpiklerin beslenmesi için oldukça önemli bir yapıdır. Bu yapı ile kirpikler eşsiz bir görünme kavuşacaktır.

- Cilt bakımı için en önemli maddeleri içerisinde barındıran Hint yağı ile canlı bir tene sahip olunabilir.