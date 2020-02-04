Hindistan cevizi yağı, kozmetik ürünlerde ve onlarca yemek çeşidinde tercih edilebiliyor. Vücuda birçok açıdan faydalı olduğu söylenen Hindistan cevizi yağı, nemlendirme özelliklerine sahiptir.

Hindistan Cevizi Yağı Faydaları Neler?

- Bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi bulunur. Hindistan yağı doğru şekilde tüketildiği zaman, bağışıklık sisteminin daha güçlü olmasına yardımcı olur. Ölçülü tüketim, yağdan alınacak faydalara doğrudan etki sağlar.

- Kilo verdirir. Hindistan cevizinin en çok bilinen özelliklerinden birisi, kilo vermek açısından yardımcı besin olmasıdır. Hindistan cevizi yağı, bağırsakların daha hızlı şekilde çalışmasını sağlar. Vücutta yağ birikiminin önüne geçer. Kilo alımını geciktirir. Kilo vermekte yardımcı olur.

- Bakterileri öldürür. Hindistan cevizi, ağız ve boğaz bölgelerinde yaşayan zararlı bakterilerin atılmasına destek olur. Diş eti sağlığının korunmasına yardım eder. Enfeksiyon oluşumunu engeller.

- Reflü sorunu olan kişilerde önerilir. Hindistan cevizi yağı, bağırsakların düzenli biçimde hareket etmesine yardım eder. Yaşlanmayı geciktirici olduğu gibi kanserli hücrelerin türemesine engel olabilir.

- Sarımsak yağı ve zeytinyağı ile karıştırılarak, uzman kontrolünde kullanıldığında, kulak ağrılarının dinmesine yardım eder.

Hindistan Cevizi Yağı Saça Faydası var mı?

Hindistan cevizinin insan vücudu üzerinde önemli etkilerinden birisi, nemlendirici özelliğinin bulunmasıdır. Hindistan cevizi yağı saçın nemlenmesini sağlar.

- Saçın nemlenmesini sağlar. Saç köklerinin daha güçlü olmasını sağlar. Saç tellerinin kalınlaşmasına yardım eder.

- Saçların daha sağlıklı kalmasını sağladığı gibi hava almasını sağlar. Saç yağının doğal dengesine ulaşmasına yardım eder.

- Saç dökülmeleri genellikle nem oranlarının kaybedilmesine bağlıdır. Hindistan cevizi yağı saç nem miktarını yükseltir. Doğal olarak dökülmeye karşı olur.

Hindistan Cevizi Yağı Yüze Faydalı mı?

Hindistan cevizi yağı, içerisindeki bazı özel maddeler nedeniyle, vücutta oluşan yaraların daha hızlı şekilde iyileşmesini sağlar. Bu açıdan, vücudun herhangi bir bölgesine meydana gelen yaraların kapatılması tedavisinde tercih edilebilir.

- Hindistan cevizi yağının yüze sağladığı önemli faydalarından birisi de lekelerin giderilmesidir. Leke giderici etkisi sayesinde, Hindistan cevizi yağı yüz bölgesine tampon şeklinde uygulanıp kontrol edilebilir.

- Yüz bölgesine olan faydalarından birisi de dengeleyici özelliğe sahip olmasıdır. Cilt tonunun aynı seviyeye gelmesine yardım eder.

- İçerisindeki asit, vücuttaki yaraların kapanmasına destek olur. Hindistan cevizi yağı, bu asitler sayesinde, vücuttaki sivilcelerin azalmasına destek sağlar. Yüz bölgesinde sonradan oluşan sivilcelerin tedavi edilmesinde tercih edilebilir.

- Yüzün canlılık kazanmasına yardım eder. Hindistan cevizi yağı sadece iltihap kurutucu özellikte değildir. Aynı zamanda, cildin parlamasını sağlayabilir. Bu açıdan Hindistan cevizi yağının parlatıcı makyaj malzemesi olarak kullanılabildiğini söylemek mümkündür.

Hindistan Cevizi Yağının Zararları

Hindistan cevizi yağının çok fazla tüketilmesi bazı zararlarını tetikleyebilir. Aşırı kullanımın yanı sıra, bazı kişilerde, ister ağız yoluyla ister cilde sürülerek bazı zararları ortaya çıkarabilir.

- Hindistan cevizi yağının önemli yan etkilerinden birisi, kolesterol miktarını yükseltmesidir. Kolesterol artırmanın yanında, kilo arttırdığı söylenebilir. Fakat bunun kesin olmadığını belirtmekte fayda var.

- Emzirme ve hamilelik döneminde kullanılması, bazı çeşitli sorunlara neden olabilir. Hamilelik veya emzirme döneminde yan etkilerini görmemek adına, tüketiminin kontrollü olarak yapılması şarttır.

- İshale neden olabilir. Fazla Hindistan cevizi yağı, ishale neden olur. İshal sorununun artması nedeniyle, sorunların artması söz konusu olabilir.

- Hindistan cevizi yağı esasında sivilcelerin tedavisinde tercih edilebilir. Hindistan cevizi yağının bazı durumlarda aşırı tüketimi olarak özellikle sivilcelerin artmasına neden olabilir. Bu durumda sorunların artması söz konusu olduğunda mutlaka uzman hekimlere danışılmalıdır.

Hindistan cevizi kullanımında dikkat edilmesi gereken durumlar bulunur. Uzman görüşü alınmadan tüketilmemelidir.



