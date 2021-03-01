Hindistan cevizi oldukça yararlı bir tropik meyvedir. İçerisinde başta C vitamini olmak üzere B6, potasyum, kalsiyum, magnezyum ve demir kaynağıdır. Uzak Doğu, Güney Asya ve Güney Amerika gibi tropik iklim şartlarının olduğu bölgelerde yetişmektedir. Aynı zamanda yüksek lif oranına sahiptir ve pek çok sebeple anne sütüne eş değer görülmektedir.

Hindistan cevizi nasıl yenir?

Kuru Hindistan cevizi kahverengi bir kabukla kaplı olup içerisinde besleyici bir sıvı barındırmaktadır. Buna Hindistan cevizi suyu adı verilir. Ayrıca sütünü elde etmek istiyorsanız, meyvenin etli kısmını ezerek suyuyla karıştırmanız gerekmektedir.

Hindistan cevizi satın alırken dikkat etmeniz gereken bir husus da içinde su olup olmadığını kontrol etmektir. Elinize alıp salladığınızda içerisindeki su sesini duyabilirsiniz. Bağışıklık güçlendiren ve stres gibi psikolojik sıkıntılarla baş eden bu meyve nasıl kırılır?

Meyveyi açmadan önce içerisindeki suyu boşaltmanız gerekiyor. Hindistan cevizinin üzerinde 3 nokta bulunur. Bu noktalardan birini kolayca delebilirsiniz. Bunun için bıçak gibi delici bir alet kullanmalısınız. Deldikten sonra içerisindeki sıvıyı oradan bir kaba boşaltabilirsiniz.

Suyunu boşalttıktan sonra Hindistan cevizinin tek bir düzlemde farklı noktalarına vurarak kırabilirsiniz. İçerisindeki etli beyaz bölgeyi direkt ya da rende yardımıyla rendeleyerek, tatlıların üzerinde ya da içerisinde kullanabilirsiniz. Ayrıca beyaz etli bölgeyi robottan geçirdikten sonra suyu ile karıştırıp sütünü elde edebilirsiniz.

Hindistan cevizi nasıl soyulur?

Hindistan cevizini soymak için önce dış kabuğunu iyice yıkayın, daha sonra keskinliği olan bir bıçak yardımıyla kahverengi kabuğu kazıyın. Bunu yaparken fazla derine inemeyeceğiniz için sadece üzerindeki kabukları alabilirsiniz. Daha sonra kırma işlemine geçebilirsiniz.

Hindistan cevizi nasıl kırılır?

Hindistan cevizini yukarıda vermiş olduğumuz tarifle kıramadıysanız, o zaman çok daha kolay bir yöntemi inceleyelim. Aşırı sert olan kabuğunu gevşetmek için fırına yerleştirip 15 dakika kadar 200 derecede ısınmasını bekleyin. Fırından çıkarttığınızda sert kabuğun kırılmaya ve çatlamaya başladığını göreceksiniz. Çatlamış bölgelere aynı düzlemde vurarak kolayca kırabilirsiniz.

Hindistan cevizi suyu nasıl içilir?

Hindistan cevizi suyu vücudunuz için oldukça faydalıdır. Hindistan cevizinin suyunu cevizi kırmadan önce çıkarmanız gerekiyor. Üzerinde bulunan deliklerin herhangi birine, delici bir alet batırarak suyunu bir kabın ya da bardağın içerisine boşaltın. Daha sonra direkt olarak içebilirsiniz.

Hindistan cevizi suyunun içerisine bir tutam nane atarak hoş bir koku ve aroma elde edebilirsiniz. Diğer yandan detoks etkisi yaratmak istiyorsanız, Hindistan cevizi suyu, ananas, nane, keten tohumu ve kuru erik ekleyerek, 3 gün bu karışımı içtiğinizde vücudunuzdaki toksinlerden arınabilirsiniz.

Hindistan cevizi suyunun faydaları nelerdir?

Hindistan cevizi suyunun bilinirliği günden güne artıyor ve insan sağlığı için ne denli yararlı olduğunu uzmanlar bile dile getiriyor. Her ne kadar tropikal ülkelerde yetişen bir meyve olsa da ülkemizde bulmak oldukça kolaydır. Hindistan cevizini suyunun doğal bir şifa kaynağı olduğunu kanıtlayan faydaları;

Magnezyum ve potasyum içeren Hindistan cevizi böbreklerinizi korur ve çalışmasına yardımcı olur. Ayrıca böbrek taşı oluşumunu da engeller,

Suyunda bol miktarda kalsiyum ve potasyum bulunduğu için vücudunuza bağışıklık kazandırır ve soğuk algınlığını önler,

Vücudun ihtiyaç duyduğu suyu karşılar ve muhafaza eder. Halsizliği gidererek, kasların yumuşamasını sağlar ve bu sayede daha elastik bir yapıya kavuşursunuz,

Sindirim sisteminin güçlenmesinde büyük rol oynar. Ph seviyesini düzenleyerek kabızlık gibi rahatsızlıkları engeller,

Vücudun temizlenmesine ve metabolizmanın güçlenmesine yardımcı olur,

Antioksidan ve mineraller bakımından zengindir. Bu sayede sizi enfeksiyonlara karşı korur,

Yine içerisindeki magnezyum ve potasyum sayesinde tansiyonunuzu düzenler ve kalp hastalıklarına karşı kalkan görevi görür,

Kandaki sodyumu sabitler,

Tırnakların ve kemiklerin güçlenmesini sağlar,

Hindistan cevizi suyunu süte dönüştürerek içerisine nane yağı ekleyebilir ve diş macunu yerine kullanabilirsiniz. Bu dişlerinizin beyazlamasını ve güçlenmesini sağlar,

Hindistan cevizi suyunun hiçbir kalorisi yoktur. Kilo vermenize yardımcı olur,

Parazitlerin vücuttan atılmasını sağlar,

Yaşlanmayı ve kırışıklığı engeller. Cilt bakımı kremlerinin genelinde bulunan Hindistan cevizi suyunu direkt olarak cildinize uygulayabilirsiniz.

Hindistan cevizi sütünün faydaları nelerdir?

Hindistan cevizinin sütünü direkt olarak tüketebilirsiniz. Ayrıca dişlerinize ve tırnaklarınıza sürerek güçlenmelerini sağlayabilirsiniz. Hindistan cevizinin sütü de tıpkı suyu gibi aynı faydalara sahiptir. Bunun yanı sıra, potasyum ve magnezyum deposu olan Hindistan cevizi sütü özellikle hamileler için oldukça faydalıdır. Bebeğin gelişimine yardımcı olur.