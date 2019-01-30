Hilmi Kulluk açıklamasında, Teknik Direktör Aykut Kocaman ve ekibi ile anlaşmalarının ardından saha dışında yapılanların saha içindeki başarılı sonuçlarla birleşince yeni kapılar ve yeni hedeflerin kendiliğinden açıldığını söyledi. Bu yolda sağlam adımlarla yürümek için daha çok desteğe ihtiyaçları olduğuna değinen Kulluk, “Bizler bu süreçte ailemize, işlerimize, özel hayatımıza ayırdığımız zamanın büyük bölümünden feragat ederek daha çok çalışacağız. Başta hocamız olmak üzere, teknik heyetimiz, futbolcularımız zihinsel ve fiziksel olarak daha fazla efor sarf edecek, taraftarlarımız bir önceki maçtan daha fazla sayıda ve çok daha büyük sinerjiyle tribünde yerini alacak. Buna inancımız sonsuz. Ancak çok daha büyük hedeflere yürümek için hepimiz çok iyi biliyoruz ki, bu saydıklarımız yeterli olmayacak. Söz konusu olan topyekün bir şehrin ayağa kalkması, aynı duygu ve düşüncelerle aynı hedefe doğru yürümesidir. Bunun için Konya’nın bütün dinamiklerinin Atiker Konyaspor çatısı altında güç birliği yapması ve ellerini taşın altına koyması gerekmektedir” dedi.

“Dip dalga Süper Lig'i etkisi altına alacak”

Başkan Kulluk, başarılı sonuçlarla Süper Lig'i etkileri altına alacaklarına inandığını ifade ederek, 4 Şubat Pazartesi günü deplasmanda oynayacakları Bursaspor maçına tüm taraftarları davet etti. Kulluk açıklamasını ise şöyle sürdürdü:

“Potansiyelimizin, tecrübemizin ve şehrin enerjisinin farkındayız. Bu gücü tam anlamıyla yanımızda hissettiğimizde önünde durulamayacak bir dip dalganın Süper Lig'i etkisi altına alacağına inanıyoruz. Bu hedef doğrultusunda tüm Konya’yı armamızın etrafında kenetlenmeye davet ediyoruz. Özellikle önümüzdeki Pazartesi akşamı Bursa'da oynayacağımız karşılaşma yukarıda saydığımız hedefler için çok önemli bir mihenk taşı. Bu nedenle bütün taraftarlarımızı deplasmanda hocamızı, takımımızı ve bizleri yalnız bırakmamaya davet ediyorum.”

İHA