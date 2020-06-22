Hilmi Bozok: Hedefimize bir adım daha yaklaştık

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, normalleşme süreciyle beraber yeniden başlayan ligin 29. haftasında kendisi gibi zirve mücadelesi veren Akhisarspor’u 3-1 mağlup ederek ilk iki sıra iddiasını ortaya koydu. Altay Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, liglere ara verilen tarihten itibaren siyah-beyazlı ekipte başkanından malzemecisine kadar herkesin yoğun bir şekilde çalıştığını söyledi. Bozok, karantina sürecinde her zaman yarın maç varmış gibi planlar yaparak çalıştıklarını belirterek, “Bu süreçte Başkanımız Özgür Ekmekçioğlu neredeyse her gün tesislere gelerek futbolcularla yakından ilgilendi. Yine hocamız Yalçın Koşukavak ve ekibi futbolculara izin verdiğimiz süreçte dahi evlerine gitmeden kulüpte mesai yaptılar. Liglerin tekrar oynanacağının açıklamasından sonra herkes bir araya gelerek Akhisarspor maçını nasıl kazanırız planını yaptık. Pazar akşamı da oyuncularımız rakibimizi yenerek çok önemli bir üç puan aldılar” dedi.

Hedef Süper Lig

Akhisarspor maçında oynanan futbol ve alınan üç puanın kendilerini hedeflerine bir adım daha yaklaştırdığını belirten Hilmi Bozok, sözlerini şöyle sürdürdü: “Akhisarspor maçı bizim adımıza çok kritikti. Bizden önce oynanan maçların sonucunu gördükten sonra buradan alınacak üç puanın bizi nereye taşıyacağını da biliyorduk. Teknik ekibimiz ve oyuncularımız bu maça çok iyi hazırlandılar. Uzun süredir maç oynamamış olsak dahi futbolcularımız Bornova Stadı’nda canla başla mücadele ettiler ve üç puanı hanemize yazdırmayı başardılar. Alınan galibiyetten dolayı teknik heyet ve futbolcularımızı tebrik ediyorum.”

Başkan Özgür Ekmekçioğlu’nun sezon başında ‘Bu sezon Süper Lig’e çıkmak istiyoruz” hedefini gerçekleştirmek için önlerinde kalan 5 maçın hepsini kazanmak istediklerinin altını çizen Bozok, “Akhisarspor maçı geride kaldı. Artık önümüzdeki Eskişehirspor maçına bakacağız. Eskişehir deplasmanından da üç puanla dönerek, 17 yıldır uzak kaldığımız Süper Lig’e çıkıp Büyük Altay taraftarını mutlu etmek istiyoruz” diye konuştu.