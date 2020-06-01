Hilmi Bozok: Altyapımızla bu süreçten karlı çıkacağız

Geçtiğimiz günlerde altyapısında forma giyen 8 genç oyuncuyu A takım antrenmanlarına dahil eden İzmir ekibinin bu sayıyı artıracağı belirtildi. Altyapıdan gelen oyuncuların katılımı ile bir 'B' takımı oluşturduklarını ifade eden Hilmi Bozok, "Daha çok oyuncuyu A takıma çıkarmak için çalışmalarımız sürüyor. Teknik ekibimizle koordinasyon içinde çalışıyoruz" dedi.

Koronavirüs sürecinde haftanın 4 gününü teknik direktör Yalçın Koşukavak'la tesislerde geçirdiklerini belirten Bozok, "Her idmandan sonra genç oyuncuların durumlarını değerlendiriyoruz. Hocamızın gençlere büyük önem vermesi bizleri çok mutlu ediyor. Yaşanan bu süreç sona erdikten sonra futbolda da bir daralma yaşanacak, altyapıların önemi artacak. Türk futbolunda önümüzdeki sezonlarda yaşanması muhtemel sıkıntılara karşı güçlü altyapımızla bu süreçten karlı çıkacağız" diye konuştu.

DHA