Hile yapan CS:GO oyuncularına ağır cezalar

ESIC (ESports Integritiy Commission), tam 35 profesyonel CS:GO oyuncusunu maçlara bahis oynadıkları gerekçesiyle müsabakalardan men etti. Söz konusu oyunculara bir ile beş yıl arasında değişen yasaklar verildi.

2016 yılında Espor maçlarındaki manipülasyonu önlemek ve her türlü hilenin önüne geçmek amacıyla kurulan ESIC, önemli bir soruşturmaya imza attı. Kurum, Avustralya’da Ekim ayında gerçekleşen ESEA liginin etkinliklerine yönelik soruşturmasında 35 CS:GO oyuncusunun bir ile 5 yıl arasında değişen cezalar aldığını ve iki oyuncunun da ceza sürelerinin uzatıldığını açıkladı.

Verilen cezalarla ilgili komisyon, “Son birkaç yıldır ESIC, bahis davranışı ihlallerini ve şüpheli maç manipülasyonunu küresel ölçekte araştırmaktadır. Bu sorun ESEA etkinliklerine özgün olmasa da, soruşturmanın kapsamı Avustralya’da düzenlenen CS:GO etkinlikleridir” ifadeleri kullanıldı. Verilen cezalar ile ilgili tutarlı olmak için komisyon, bir çeşit yaptırımlar matrisi hazırlamıştı. Buna göre maçlara bahis oynamak 12 ay, kendi maçlarına bahis oynamak 24 ay, ondan fazla maça bahis oynamak 36 ay, kendi takımına karşı bahis 48 ay ve kendi takımına karşı on maçtan fazla bahis oynamak 60 ay ile cezalandırılıyor.

Ceza verilen oyuncular ise şöyle:

Jeremy “motion” Lloyd – 12 ay

Patrick “falcon” Romano De Sousa – 12 ay

Jonathan “Del” Sackesen – 12 ay

Grayson “vax” Uppington – 12 ay

Aiden “meta” Wiringi Jones – 12 ay

Kaito “minusthecoffee” Massey – 12 ay

John “jcg” Grima – 12 ay

Isaac “prodigy” Dahlan – 12 ay

Billy “beetee” Thomson – 12 ay

Kieren “Muzoona” Jackson-Clapper – 12 ay

Matthew “zilla” Zdilar – 12 ay

James “roflko” Lytras – 12 ay

Damon “damyo” Portelli – 12 ay

Jak “jtr” Robinson – 12 ay

Daniel “reconz” Mort – 12 ay

Nicolas “lao” Gulloti – 12 ay

Marcus “mdk” Kyriazopoulos – 12 ay

Joel “pearl” kurta – 12 ay

James “jamie” MacPahil – 12 ay

Ioan (Ionica) “bowie” Tuleasca – 12 ay

Joshua “joshaaye” Wilson – 12 ay

Ryan “kragz” Clarke – 12 ay

Stephen “sjanastasi” Anastasi – 12 ay

Damian “jd” Simonovic – 12 ay

Carlos “rackem” Jefferys – 12 ay

Joshua “jhd” Hough-Devine – 12 ay

Corey “netik” Browne – 12 ay

Roman “matr1kz” Santos – 24 ay

Cailain “caily” Lovegrove – 24 ay

Akram “adk” Smida – 24 ay

Andy “Noobster” Zhang – 36 ay

Jayden “foggers” Graham – 48 ay

Sam “tham” Mitchell – 48 ay

Mate “habbo hotel” Poduje – 48 ay

Samuel “samy” Jarvis – 48 ay

Daniel “deezy” Zhang – 48 ay

John “wots” Zhu – 48 ay

Daryl “mayker” Mayıs – 48 ay

Matthew “jam” Castro – 60 ay

Alvin “Gravins” Changgra – 60 ay

Wilson “willyks” Sugianto – 60 ay

Kaynak: Shift Delete