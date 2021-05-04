Hilal Şöhret: Derece yaparak Türk bayrağını dalgalandırmak istiyoruz

Konyaaltı Belediyesinin HayatPark tenis kortlarında çalışmalarını sürdüren sporcular, 19-26 Haziran’da yapılacak Avrupa Şampiyonası’na hazırlanıyor. İşitme Engelliler Tenis Milli Takım Antrenörü Hilal Şöhret, AA muhabirine, 26 Nisan’da Antalya’da kamp çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin yapıldığını, 7 sporcuyla o şekilde kampa girdiklerini belirten Şöhret, "Bütün sporcularımız sağlık testlerinden geçti ve tam kapanma olduğu için de tenis kortlarında sadece bizim sporcularımız antrenman yapıyor. Şampiyonaya sıkı hazırlanıyoruz. Avrupa Şampiyonası’nda derece yaparak Türk bayrağını dalgalandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Şöhret, günde iki antrenman yaptıklarını, kampın 10 Mayıs’a kadar devam edeceğini kaydetti.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ise kamptaki sporcuları ziyaret ederek, "Takımımızı ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Kortların kapısı sporcularımıza her zaman açıktır. Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. İnşallah şampiyonadan madalyalarla dönersiniz." şeklinde konuştu.