Türk futbolunun 66 yaşındaki tecrübeli teknik adamının korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurmasından sonra sarı-kırmızılı kulübün çalıştırıcısı Hikmet Karaman bir geçmiş olsun mesajı yayımlandı.

Karaman mesajında, "Fatih hocamıza acil şifalar diliyor, başta ailesi olmak üzere tüm Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

İHA