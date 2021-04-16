Süper Lig'in 35. haftasında lider Beşiktaş'a konuk olan Ankaragücü, 2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, alınan 1 puanın önemine değindi ve şu ifadeleri kullandı:

'4 gol var, hepsini biz attık'

''Oyuncularıma "Siz yeter ki 1-0'ı tutun, ondan sonrasını bana bırakın" dedim. 4 gol var, hepsini biz attık. 2'sini kendi kalemize, 2'sini rakip kaleye. İkinci yarı erken gol yememize rağmen, oyunu bırakmama bizim özelliğimiz.''

'Korcan ve Alper'i çok tebrik ediyorum'

''2-2'den sonra 3'ü de bulmamız gerekiyordu. Korcan'ı tebrik ediyorum, aynı zamanda Alper'i çok tebrik ediyorum. 1 puan önemli, artık işimize bakacağız. Bütün mesele, oyuncuların antrenmana çıktığında istekli olması.''

'2-0'dan 2-2'ye gelebilir mi?'

''Maçın başında Beşiktaş 70 puanda, biz 36 puandayız. Arada bu kadar fark olan bir takım 2-0'dan 2-2'ye gelebilir mi? Demoralize olur, 3 yer, 4 yer. 2 tane kendi kalesine gol atan oyuncuyu oyundan alırsınız''



