Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Oyuncularımı kutluyorum. İyi bir maç çıkardılar" dedi.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 24'üncü haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında karşılaştığı Atakaş Hatayspor'u 4-3 yendi. Karşılaşma sonrası açıklama yapan Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Oyuncularımı kutluyorum. İyi bir maç çıkardılar. İlk 25 dakika iki penaltı kazandık. Penaltının birini kaçırdık ama taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Penaltıyı kaçıran Uğur'a sahip çıktılar. Sonrasında Uğur gol attı. Maç bir an 4-1'e geldi. Sonrasında 4-3 oldu. Hatayspor iyi bir takım. Her an gol atacak oyunculara sahip. Çok önemli puana ulaştık. Değişiklikleri yaparken de önümüzde Fenerbahçe ve Galatasaray maçı var. Kupada söz sahibi olmak istiyoruz. Fenerbahçe iyi bir takım. Bizi çok çekişmeli, sert bir maç bekliyor. Bu maç 4-1'ken ben Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarına gitmeye başladım. Nihayetinde oyuncularımız müthiş bir maç çıkardı. Hakemin Süper Lig'de ilk maçı. Güzel bir maç yönetti. Onlara da başarılar diliyorum. Deneyimli Türk ve yabancı oyuncularımız var. Onların o görevi çok iyi yaptıklarını düşünüyorum. Rekabet inanılmaz derecede çoğaldı. Rakibe ve oyun planına göre birtakım taktikler yapacağız. Bunun içinde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

DHA