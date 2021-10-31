Hikmet Karaman: Oyunculara teşekkür ediyorum

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig 'in 11. haftasında sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, açıklamalarda bulundu. Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup eden Yukatel Kayserispor’un teknik direktörü Hikmet Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, futbolun stratejik bir taktik oyunu olduğunu söyledi.

Karagümrük karşılaşması öncesi 4 maça çıktıklarını hatırlatan Karaman, "Giresun deplasmanı, içeride Trabzon, Alanya deplasmanı ve Konya deplasmanı. Bu 4 maçın 3’ünü dışarıda oynamışız ve sadece bir puan almışız." dedi.

Kadroda önemli eksikliklerinin olduğunu belirten Karaman, son antrenmanda Mensah’ın sakatlandığını hatırlattı.

Karaman, özellikle defans ve 6 numara bölgesinde sakatlıklar yaşadıklarına, bu maçta da hem bireysel hem de takım halinde hatalar yaptıklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Son oynadığımız Konyaspor maçında rakip 14, biz 11’dik. 3 puan alsak 14-14 olacağız. Bir anda 2 maç kazandığın zaman ligde tabelada durumlar değişebiliyor. Böyle bir maça çıktık. Karagümrük ligde rakip ceza sahasında oynayan en iyi takım ama ilk 15 dakikaya bakıyorsun benim maçtaki analizim 2-0 öne geçmemiz lazım. Kendi kendimize yaptığımız çok basit bir hatadan gol yedik. Rakip ceza sahasında çok oynayan, hücuma çok giren takım karşısında 1-0 geriden geldiğinizde inanılmaz anlamda stratejik olarak rakip takımın kucağına düşüyorsunuz. Bunu dünyanın her yerinde görüyoruz."

Takımın kenetlenmesi ve desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Karaman, oyun içinde yapmış oldukları değişiklikler ve oyuncuların istekli olmasının galibiyeti getirdiğini dile getirdi.

Karaman, oyuncuların daha dikkatli olması gerektiğine değinerek, şöyle devam etti:

"Oyuncularımızı tebrik ediyoruz, haklı bir galibiyet aldılar. Taraftarlar istedikleri skorlar gelmediği zaman teknik adamı protesto edebilirler. Bu onların doğal hakkı ama bazen teknik adam ve ekibi olarak insan üzüntü duyuyor. Yaptığımız işin ve elimizdeki kadronun ortaya koyduğu mücadele, mücadele sonrası bir takım şeyler üzüyor bizi. Bazen istenilen skorlar gelmediği zaman bunları yaşıyoruz. Bazen de iyi skorlar geldiğinde taraftar alkışlayabiliyor. Oyunculara teşekkür ediyorum. Bundan sonra oyuncularımızın daha dikkatli, daha birlikte ve mücadele gücünü yukarı çekerek bir seri yakalaması gerekiyor. Haftaya oynanacak bir Fenerbahçe maçı var."