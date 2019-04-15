Ligin 28’inci haftasında MKE Ankaragücü’nü konuk eden ve sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrılan sarı kırmızılı takım ara vermeden Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı. Futbolcular antrenmanda pas çalışması yaptı. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Hikmet Karaman, “Kendi sahamızda aldığımız mağlubiyet, bir önceki hafta oynadığımız Demir Grup Sivasspor maç performansına yakışmadı. Özellikle 90 dakikayı baz aldığımızda vasat oynadığımız ve bireysel hatanın fazla olduğu bir maç gördük. Yediğimiz 2 golde de son derece basit hatalar yaptık. Bazen vasat oynarsınız ama maçtan puan almanız gerekir. Çünkü o kalitede ve deneyimde sporcularımız var. Cezalı olan Lopes ve sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılan Atila’dan sonra Şamil’in de sakatlanıp çıkması oyuncu hamlesinde bizi zora soktu. Bütün bunlara rağmen puan almalıydık" şeklinde konuştu .

Sözlerini sürdüren Karaman şöyle konuştu: "Bizimle aynı havayı teneffüs etsin diye kadroya almıştık ama oyuna almak zorunda kaldık. Demir Grup Sivasspor maçından sonra bu skor bize yakışmadı. 3 puan alsaydık ligde 5’inci sırada yer alacaktık. İç saha mağlubiyetini bir deplasman galibiyeti ile telafi etmek zorundayız. Bu Galatasaray maçı olabilir, orada en iyi performansı ortaya koymalıyız. Onlar da şampiyonluğa gidiyor ama önce biz kendimizi düşünüyoruz.”