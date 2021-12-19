Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman , "İlk 15 dakikaya iyi başladık. Ondan sonra çok pas hatası yaptık. Oyunun kontrolünü rakibe verdik. O da takımımızın sahadaki duruşunu bozdu. İlk devreyi böyle bitirdik. İkinci yarıda karşılıklı ataklar var. İkinci yarı rakibin kurtardığı 2-3 pozisyon vardı. Bir de Lung'un kurtardığı pozisyon vardı. Zaman zaman 1 puan önemli. Bazen kötü oynadığınız zaman da maçı gol yemeden bitireceksiniz. Hedeflediğimiz puanları alacağımız 2 maçımız var" ifadelerini kullandı.

DHA