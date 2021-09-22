Hikmet Karaman: Haklı bir galibiyet aldık

Süper Lig 'in 6. haftasında sahasında Galatasaray 'ı 3-0 mağlup eden Kayserispor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman açıklamalarda bulundu.

Karaman'ın açıklamaları şöyle;

Haklı bir galibiyet aldık. Bunu rahatlıkla söylüyorum. Fatih Hoca da mutlaka aynı düşüncededir. Zaman zaman büyük takımlara karşı alınan galibiyetler çok önemli. Antrenman bile değişiyor. Takıma özgüven geliyor. Akıllı oynadık. Klasik mücadele ettik ama akıllı oynayıp problem çözersen karşılığını alıyorsun. Güzel goller oldu. Emrah çok şık bir gol attı. Bireysel kalitesini gösterdi. Emrah yetenekleri var ama bir türlü aşma olmamış. Bizi dinlerse çok daha farklı bir Emrah izleyebiliriz. Şımarmak yok. Disipline devam. Gelişmemizin önündeki en büyük engellerden biri bu. Oyuncular, medya farklı bir yere koyuyor hemen. İniş çıkış olmaması gerekiyor