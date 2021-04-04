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Hikmet Karaman: Görevimiz çok! İşimiz bitmedi, yeniyoruz işimiz bitmiyor

Antalyaspor’u 1-0 yenen MKE Ankaragücü’nde teknik direktör Hikmet Karaman, önemli bir 3 puan aldıklarını belirterek, "Görevimiz çok iyi çalışıp, disiplinli olup bu mücadeleyi devam ettirmek, sonunda da ligi başarılı bir şekilde bitirmek." dedi.

04 Nisan 2021, Pazar 20:11 Son Güncelleme:
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Hikmet Karaman: Görevimiz çok! İşimiz bitmedi, yeniyoruz işimiz bitmiyor

Süper Lig’in 32. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor’u 1-0 yenen MKE Ankaragücü’nde teknik direktör Hikmet Karaman, önemli bir 3 puan aldıklarını belirterek, "Görevimiz çok iyi çalışıp, disiplinli olup bu mücadeleyi devam ettirmek, sonunda da ligi başarılı bir şekilde bitirmek." dedi. Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, öncelikle Ankaragücü’nde oynayan oynamayan tüm oyunculara teşekkür ettiğini belirterek, "Önemli bir 3 puan aldık. Futbolun ötesinde teknik tarafa girdiğimiz zaman farklı düşüncelerim var." diye konuştu.

Karaman, "Güzel bir maç seyrettik, ligin en formda en organize takımını yendik, işimiz bitmedi, yeniyoruz işimiz bitmiyor. Önümüzde Konyaspor maçı var camiamız. Taraftarlarımızla çok iyi kenetlenmemiz gerekiyor" yorumunu yaptı.

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