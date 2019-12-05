Hikmet Karaman: Geride kalması önemsiz

Tecrübeli çalıştırıcı, “Fikstürde sıradaki 5 maçın 4’ünü İstanbul’da oynayacaklar. 3 puanlı sistemde fark her zaman kapanabilir. Evindeki maçların avantajıyla Galatasaray yeniden zirve yarışına katılacaktır. İlk yarının son 4 maçında Alanya, Ankaragücü ve Antalyaspor’a karşı evinde oynayacaklar. Tek deplasman Göztepe maçı. İkinci yarıya da evlerindeki Denizli maçıyla başlayacaklar. Sakat oyuncuların da dönmesiyle sadece Galatasaray değil, ligimizin de zirve mücadelesi şekillenecektir. Lig daha renkli hale gelebilir” diye konuştu.