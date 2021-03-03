Hikmet Karaman: Galibiyete çok ihtiyacımız vardı

Hikmet Karaman maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Karaman, "11'e 11 bitirmek önemliydi. Skordan memnunum ama 90 dakikadan memnun değilim. Bunları maalesef konuşmuyoruz. Oyuncular da bu galibiyetlerde sarhoşlukta kalıyorlar. Büyük takımlar, 2-0'da 10 kişi de olsa geri gelebilir. 3. golü atıp öyle rahatlamamız lazımdı"

"Üç puan önemliydi, çok ihtiyacımız vardı. Buradaki olumluların üzerine koyarak, eksikleri de geliştirerek maçlara çıkmamız gerekiyor. Ankaragücü büyük camia. Tribünler açık olsa burada 50 bin kişi olurdu. Oyuncuların da bunu benimsemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman basın toplantısında ise şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray güçlü bir takım, kulübesi de güçlü. İlk 30 dakika çok önemliydi. Korcan bir tane çıkardı, bir de geri pasından pozisyon verdik. Rakip 10 kişi kalmışken daha iyi oyunu kontrol etmemiz gerekirdi. Giren oyuncular daha fazla etki etmesi lazım. 10 kişi de kalsa böyle takımlar 2-0'dan geri gelebilirler. Futbolcular böyle durumlarda özellikle oyuna girenlerin katkı yapması lazım. En azından sondaki yerimizi yukarılara doğru taşıdık. Zorlu maçlar devam ediyor. Herkesten çok çalışmalıyız. Bu galibiyet bizi şımartmayacak. Hep birlikte lig sonuna Ankaragücü'nü, başkentin takımını mutlu sona ulaştırmamız gerekiyor" dedi.

"ALPER POTUK BUGÜN BAŞARILI BİR MAÇ ÇIKARDI"

Hikmet Karaman, Alper Potuk'un performansı ile ilgili olarak, "Alper'i Rizespor maçına oyuna almadım. Aslında bu bir mesajdı. Alper'e şunu söyledim; 'Önce ben sana inanacağım, bak daha yaşın en olgun döneminde. Senin hedefin Ankaragücü'nde başarılı olmak ve milli takım oyuncu alternatifi olmak. Bu hedef, takım sonuncuyken olmaz. Bu takım hareketlenip orta sıralara gelirse katkın gözükürse, olur. Kameralar seni gösteriyor, niye, Alper Eskişehir'de çıkış yaptı Fenerbahçe'de başarılı sezonlar geçirdi. Senin bir kaliten var bunu hem özel hayatına hem de sahaya yansıtman lazım.' Bugün de başarılı bir maç çıkardı. O sinyali verdi" diye konuştu. (DHA)