Süper Lig'in 38. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk eden Ankaragücü, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Başkent ekibinin teknik patronu Hikmet Karaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Önemli eksikleri olduğunu belirten Hikmet Karaman, "Hafta içi çalışmalarında hücumda neler yapacağımızı düşündük. Oyunun 90 dakikasının geneline baktığımızda rakip ceza sahasında 9-10 tane aksiyonumuz var. Bunların 3-4 pozisyon olması gereken aksiyonlardı. Mağlubiyeti hak etmeyen bir oyun oynadık. Yenilmemiz gereken bir maç ama elimizdeki kadroyla maksimumun üzerine çıktık. Korneri atarken golü yedik. Futbol hata oyunu. Basit bir hata yaptık. 1 puan cebimizde derken onu da kaybettik ama önümüzde 4 maç var. 1 puan önde avantajlıyız" ifadelerini kullandı.

"BU TAKIM LİGDE KALACAKTIR"

Başakşehir ile oynayacakları maçı kaybetmeden dönmeleri gerektiğini ifade eden Karaman, "Cezası biten oyuncularımız var. Sakatlığı düzelen oyuncular da var. Bu takım ligde kalacaktır. Bu gücümüz, oyunumuz var. Taraftarlarımız belki kızabilirler ama biz umutluyuz. Önümüzde bunu lehimize çevirecek 4 maç var. Başakşehir maçına ekip olarak, camia olarak odaklanacağız. Oradan 3 puanı alıp ya da kaybetmeden dönmeliyiz. Mağlubiyet hakkımızı kaybettik." ifadelerini kullandı.

"4 MAÇ KALDI, 2 MAÇ ALAN KALIR"

42 puanın ligde kalma adına riskli olabileceğini söyleyen Karaman, "42 puan belki risk olabilir. Bugün bir puan alsak 39'du ve bir galibiyet yetebilirdi. Hedef puanım 42'ydi. Alttakilerin kazanmasıyla bir takım şeyler değişebiliyor. 4 maç kaldı, 2 maç alan kalır. 1 galibiyet 1 beraberlik de yetebilir. Bugün lig bitse ligde kalmıştık. Biz Ankaragücüyüz. Oyuncularımızı başkanımızla medyadaki arkadaşlarımızla buraya kadar getirdik. Direksiyonda biz otuyoruz" şeklinde konuştu.

"ELEŞTİRİLECEK BİR MÜCADELEMİZ YOK"

Eksiklere rağmen her şeyi yaptıklarını dile getiren Karaman, konuşmasını şöyle noktaladı:

"Şampiyonluğa oynayacak ve küme düşecek takımlar devre arasında nokta transfer yapmak zorunda. Eğer yapamazlarsa problemler başlıyor. Bunun da birçok faktörü var. Bunun yeri burası değil. Sezon bittiğinde konuşacağız. Ankaragücü olarak bu işe baş koyduk. Bugün eleştirilecek bir mücadelemiz yok. Bu kadar eksiğe rağmen her şeyini ortaya koyan bir oyuncu grubumuz vardı."

DHA