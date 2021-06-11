Son olarak Ankaragücü takımında çalışan teknik direktör Hikmet Karaman, A Milli Takım 'ın Euro 2020 A Grubu'ndaki şansını beIN Sports ekranlarında değerlendirdi.

Hikmet Karaman, "İtalya ile turnuvaya başlamak avantaj. Galler'i Fransa karşısında izledim, 25.dakikada kırmızı kart olana kadar iyi oynayan bir takım vardı sahada. Topu kaptığı zaman çok çabuk kaleye giden bir takım gördüm. Eğer turnuvaya Galler ile başlasak kayıp olsa moralimizi bozardı. İtalya 'oynayan takım' ama Galler 'bekleyen takım'. Çabuk oyuncuları ile hücuma çıkan bir takım. İtalya ise rakip alan topla oynamayı seven takım"

'Bizim en güçlü tarafımız defans'

"Bizim en güçlü tarafımız defans. Bizim üzerimize gelen takımı karşılayabiliriz. Kaptığımız toplarla kiminle hücuma çıkabiliriz. Burak ile başlarsak ve orada yalnız kalırsa olmaz. Maçın son yarım saatinin önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı