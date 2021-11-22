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Hikmet Karaman: Devreyi inşallah istediğimiz puanlarla bitireceğiz

Spor Toto Süper Lig'de Yukatel Kayserispor ile Göztepe arasında oynanan karşılaşmanın ardından Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman açıklamalarda bulundu.

22 Kasım 2021, Pazartesi 23:04 Son Güncelleme:
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Hikmet Karaman: Devreyi inşallah istediğimiz puanlarla bitireceğiz

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman "Zor bir maçtı. Özellikle 1-0'dan sonra 2'yi bulmamız gereken bir maçtı. Güzel bir gol attık. 2'yi de bulabilirdik. Hakem takdir haklarını ev sahibi takım adına değil misafir adına kullandı. Mücadele eden, 5 eksikle çıkan bir maçta hakemin faulü bize vermesi gerekiyor. Hakem arkadaşlarımız maç içinde ortak bir karar vermeli. Nihayetinde maç bitti. 18 puana ulaşsaydık müthiş bir avantaj elde edecektik. Bundan sonraki maçlarda bu avantajı elde edeceğimize inanıyorum. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Bizi bugün müthiş desteklediler. Devreyi inşallah istediğimiz puanlarla bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

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