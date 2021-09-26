Hikmet Karaman: Bu tür maçlardan ders almamız gerekiyor

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “Rakibin ligdeki sıralaması bizim de farklı bir skorla galip geldiğimiz maçtan sonra buradaki karşılaşma zihinsel anlamda zor bir karşılaşmaydı” diyerek, şunları kaydetti:

“Çünkü Giresunspor bundan önceki oynadığı maçlarda da vermiş olduğu mücadelenin karşılığını alamamış. Bütün bunları düşündüğümüzde zor bir karşılaşma olacağını hakeminde yönetim özelliklerini bildiğimiz için dikkatli olmamız gereken bir müsabakaydı. Golü bulduk ama golden sonra hakeme yapmış olduğumuz iki pozisyondaki itiraz hemen ardından taç atışından golü yemiş olduk. Bu konuda skoru o noktada orada koruyabilsek ilerleyen dakikalarda daha farklı bir durum olacak. Giresunspor’un golü bulması onların motivasyonunu yükseltip daha tempolu oynamaya yönlendirdi.

İkinci yarı karşılıklı ataklar var. Biz Uğur hamlesiyle rakibimizin ikinci yarıya iyi başladığı oyunu kestik. Özellikle Fernandez’in kullandığı iki yan top var. Böyle maçlara bu tür pozisyonları değerlendirmek gerekiyor. Rakibimizin de pozisyonları oldu. Dolayısıyla (Hatayspor, Galatasaray ve Giresunspor) zor maçlardan 4 puan alarak çıktık. Bizimle birlikte 5 maçta 11 puan alan bir takım var. Bu istatistiği devam ettirdiğimiz takdirde iyi şeyle görebiliriz ama oynadığımız bu tür maçlardan da ders almamız gerekiyor. Giresunspor’a başarılar diliyorum.”

DHA