Hikmet Karaman: Bu bize bir uyarıdır

BtcTurk Yeni Malatyaspor teknik direktörü Hikmet Karaman, TFF tarafından alınan düşmenin kaldırılması gelişmesini değerlendirdi. Karaman, TRTSPOR ekranlarında önemli ifadeler kullandı

"Devletimize ve buna onay veren Cumhurbaşkanımıza, Spor Bakanımıza ve Futbol Federasyonu'na çok teşekkür ediyorum. Mutlaka farklı fikirler ortaya çıkabilir. Koronavirüs salgının getirdiği inanılmaz etkiler var. Son 8 haftada alınan puanları değerlendirirseniz son üç takım hiç aklınıza gelmeyecek takımlardır.

"Bu kararda emeği olan herkese sevgi ve saygı yolluyoruz. Biz düşen bir takım olarak bunun arkasına sığınmak istemiyoruz. Bu bize bir uyarıdır"