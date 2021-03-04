Hikmet Karaman: 'Bizi şımartmayacak'

Daha önce 6 farklı takımla Fatih Terim'li Galatasaray'a rakip olan Ankaragücü'nün hocası Hikmet Karaman, 8 maçta 7 mağlubiyet almış ve 1 beraberlik elde edebilmişti. Hikmet Karaman, Terim karşısında dün de bu kötü serisini bozdu. 60 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, kariyerinde 9. kez rakip olduğu Terim'e karşı ilk kez sahadan galibiyetle ayrılmanın sevinci yaşadı. Hikmet Karaman, maçın ardından şunları söyledi: "Galatasaray güçlü bir takım, kulübesi de güçlü. İlk 30 dakika çok önemliydi. Herkesten çok çalışmalıyız. Bu galibiyet bizi şımartmayacak. Hep birlikte lig sonuna Ankaragücü’nü, başkentin takımını mutlu sona ulaştırmamız gerekiyor.