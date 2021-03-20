Hikmet Karaman: Bireysel hatadan gol yemememiz gerekiyor

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Ankaragücü, sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Ankaragücü'nde teknik direktör Hikmet Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında 90 dakikayı değerlendirdi. Karaman, Trabzonspor karşısında 4-1 gibi beklemedikleri bir skor aldıklarını belirtti.

Maçın geneline baktıklarında ilk devre rakipten kaptıkları topları çok çabuk şekilde tekrar kaybettiklerini belirten Karaman, "Ya ilkinde ya 2 ve 3. paslarda topları kaybettik. Erken gol yedik. Gol yediğimizde bir oyuncumuz yerdeydi, 10 kişiyken golü yedik. Beraberliği sağladıktan sonra 3-4 dakika içinde de 2 gol daha yedik. Yani hele 3. yediğimiz golde defans oyuncusu topla dripling yaparken ne olursa olsun bu şekilde topu kaybetmemeli. Bizim, ligdeki konum itibariyle bireysel hatadan gol yemememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Bugün özellikle ilk devre takım defansından çok defanstaki duruşlar, yediğimiz gollere sebep oldu." diyen Karaman, şunları kaydetti:

"Bireysel bariz hata yaptık. İkinci yarı pozisyonlar var. Kalecinin oynadığı muhteşem oyun var. İlk yarı 3-4 net pozisyon bulduk. Son vuruşlara başarılı olsaydık belki 3-3, 4-3 belki de 5-3 de olabilirdi, Trabzon lehine. Ama oyunu 3-3’e getirecek çok iyi pozisyonlar yakaladık. 2-1’den geri gelmemiz daha kolay olabilirdi ama daha sonra takım direnci, moral motivasyon da önemli. Nihayetinde bu maçtan ders çıkaracağımız önemli pozisyonlar var. Dersleri çıkarıp verilen arayı da çok çalışarak en iyi şekilde değerlendirip kaybettiğimiz puanları geri toplayacağız."