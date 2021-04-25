Hikmet Karaman: Bir an önce 44 puana ulaşmalıyız

Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, ilk devre önemli iki pozisyonlarının olduğunu belirterek, "Alper'in iyi plasesi ve Saba'nın iyi vuruşu bizi golle tanıştırabilirdi. Maç bittikten sonraki analiz; sanki kim hata yaparsa maçı kaybedecekmiş gibi gözüken, pas hataların çok olduğu bizim için son vuruşta başarılı olamadığımız bir 90 dakika bitirdi. Hem ilk hem de ikinci golde hatalıyız. 65'nci dakikada Paulo'nun kırmızı kart görmesi ki oyunu 1-0 devam ettirsek ikinci yediğimiz golde de böyle gol yememiz lazım ama futbolda hata var. İkinci golü yemesek maç 1-1 bitecek. Paulo'nun pozisyonu net kırmızı kart orada ayağını çekeceksin, içeride özür diliyor ama top çıkmış. Hafes topu oynamış rakibin ayağında top yok rakibin ayağına orada öyle girilmez. Girerken bile hadi ayağını kaçırdın ayağı çeksek belki kırmızı yemeyeceksin.

"44 PUANA ULAŞMALIYIZ"

Dolayısıyla 10 kişi kalmak bize oyunun ilerleyen bölümlerinde tempoyu artırmak gerekir ve bizim de işimizi zorlaştırmıştı. Buna rağmen 1-0 net pozisyonumuz var. Hata yaptık, rakibimiz hataları değerlendirme. Şimdi önümüzde Gaziantep maçı var ve diğer maçlar var. Biran önce 41 puanı yakalayıp, tekrar 3 puan alıp, 44 puana ulaşmak zorundayız ki bunu da yapacağız. Ankaragücü olarak bu gücümüz var. .Belki bazı pozisyonlarda eksik, sakat oyuncular var ama bunu formülümü bulup topu kalenin içine atacak oyuncuları bulup ve gereken puanları alacağız" dedi.

DHA