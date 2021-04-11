Hikmet Karaman: Beşiktaş maçında en iyi skoru almak zorundayız

üper Lig’in 34. haftasında başkent derbisinde konuk ettiği Gençlerbirliği’ni 2-1 yenen MKE Ankaragücü’nde teknik direktörü Hikmet Karaman, "Ankara derbisinde 3 puan, camiamız adına son derece sevindirici." dedi. Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyetin camia adına son derece sevindirici olduğunu belirterek, "Maça ilk 15 dakika iyi başladık, fakat sonrasında rakibin oyununa uyup özellikle sakin olmadık, telaşlı olduk." diye konuştu.

Hikmet Karaman, "Oyunun kontrolünü zaman zaman kaybettik, kendi oyunumuzu ortaya koyamadık. Bu zaten Gençlerbirliği’nin istediği bir şey ve onların oyun tarzı. Dolayıyla ilk yarının 30 dakikasını iyi geçirmedik." şeklinde konuştu.

İkinci yarı yaptıkları değişiklik ve müdahalelerle iyi oyun sergilediklerini aktaran Karaman, "Hafta içi yaptığımız analizlerde bu maçın kilit adımının Emre Güral olabileceğini konuştuk. İyi bir performans ortaya koydu ama geçen hafta oyuna girmedi, futbol böyle bir şey. Oyuncu gelişmeleri de çok önemli, nihayetinde 2-0’ı bulduk." ifadelerini kullandı.

Haftaya Beşiktaş ile çok önemli bir maça çıkacaklarını belirten Hikmet Karaman, şunları kaydetti:

"Haftaya Beşiktaş’a gideceğiz. Camiamız adına son derece sevindirici, oyuncularımı kutluyorum, özellikle ikinci yarı temposu yüksek bir maç. Borven sakatlandı dışarı geldi. Elimizde belli bir sınırlı kadro var. Farklı farklı oynatıp bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. Beşiktaş maçına daha dinlenmiş bir takımla çıkıp en iyi skoru almak zorundayız. Ekibime, futbolcularımıza, tüm Ankaragücü camiasına bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz, yeterli değil çalışmaya, gelişmeye devam."