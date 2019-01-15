Hikmet Karaman: 2 farklı 45 dakika seyrettik

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 2-1 mağlup oldukları Akhisarspor maçının ardından “2 farklı 45 dakika seyrettik. İkinci yarıdaki performansımızı üste çekerek devam ettirmemiz gerekiyor” dedi.

15 Ocak 2019, Salı 19:44
- A +
Hikmet Karaman: 2 farklı 45 dakika seyrettik

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu 1. maçında sahasında ağırladığı Akhisarspor’a 2-1 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “2 farklı 45 dakika seyrettik. Oyuna iyi başladık. Kana’nın sakatlanmasından sonra ikinci gölü kendi kalemize attık. Daha sonraki oynadığımız oyun eleştireceğimiz bir oyun. İkinci yarıdaki oyun hem lig, hem ondan sonrası için oyuncularımızdan beklediğimiz performans. Dolayısıyla ikinci 45 dakikada gösterdiği performanstan dolayı oyuncularımızı kutluyorum. Şimdi Antalya maçı var, ondan sonra da kupaya gideceğiz. İkinci yarıdaki performansımızı biraz üste çekerek devam ettirmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu. 

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.