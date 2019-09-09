Hidayet Türkoğlu'ndan sıcağı sıcağına açıklama

Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye - Yeni Zelanda maçı biter bitmez kişisel twitter hesabından açıklama yaptı.

09 Eylül 2019, Pazartesi 17:13
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Hidayet Türkoğlu'ndan sıcağı sıcağına açıklama

Türkiye - Yeni Zelanda maçı sonrası basketbol federasyonu başkanı Hidayet Türkoğlu sıcağı sıcağına açıklama yaptı. Turnuvanın genel bir değerlendirmesini yapan Türkoğlu, kişisel twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Türkoğlu, yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı: "Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde mücadele etme hakkını elde eden millilerimizi kutlarım. FIBA 2019 Dünya Kupası boyunca ortaya koldukları mücadeleden dolayı başta sporcularımız olmak üzere, teknik ve idari ekibimize teşekkür ederim."

Türkoğlu yaptığı paylaşımlarda #BizBirlikteyiz etiketini de kullandı.


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