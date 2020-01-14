Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Efes forması giyen Shane Larkin'in milli takımda oynamasını istediğini söyledi.

“Larkin gibi bir ismi herkes takımda görmek ister”

Hafta sonunda yapılacak olan All Star organizasyonuyla ilgili de görüşlerini aktaran Hidayet Türkoğlu, “Öncelikle Ergin hoca ve Ufuk hocaya, tüm sporcu arkadaşlara teşekkür etmek istiyoruz. Bu yoğun tempolarında All Star’da bizi yalnız bırakmadılar. Pazar günü herkesin ailesiyle gelerek güzel vakit geçirmesini istiyoruz. 10 bin kadar bilet satmışız. Bu da bizi mutlu ediyor. Demek ki güzel şeyler yaptık ki halkımız bu organizasyonu sahip çıkıyor. Bu tip organizasyonlar onların katılımıyla güzel oluyor. Halkımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

A Milli Basketbol Takımı formasını giymesi gündemde olan Shane Larkin’le ilgili de konuşan Türkoğlu, “Shane Larkin konusunda geçen günlerde menajeriyle görüştük. Perşembe günü Larkin’le de görüşeceğiz. Kendisi çok yoğun. Bugün maçı var, cuma günü maçı var. Maçlardan önce motivasyonunu bozmamak istiyoruz. Kendisiyle temasımız olduktan sonra net açıklama yapmak daha doğru olur. Şu anda Avrupa’nın en başarılı oyuncusu. Beğendiğimiz bir basketbolcu. Gerek ben, gerekse de teknik ekip böyle değerli bir oyuncuyu kadroda görmek ister. Kendisiyle görüştükten sonra net şekilde konuşmak daha doğru olur” açıklamasını yaptı.

Bozhan Memiş - Güven Mert Ercan / İSTANBUL (İHA)