Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı ve eski NBA yıldızı Hidayet Türkoğlu, FETÖ firarisi Enes Kanter ile ilgili ABD’nin önde gelen spor kanalı ESPN’e konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanı, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı ve eski NBA yıldızı Hidayet Türkoğlu, FETÖ firarisi Enes Kanter ile ilgili ABD’nin önde gelen spor kanalı ESPN’e konuştu.

Türkoğlu, NBA yetkililerini Enes Kanter konusunda dikkatli olmaları konusunda uyararak şöyle konuştu:

Enes Kanter, terörist bir lideri açıkça desteklediğini belirtiyor. Terörist örgütlerin destekçilerine mesaj göndermem. Amerikalı dostlarıma tek söyleyeceğim dikkatli olmalarıdır. E:60’a konuşuyorum çünkü Türkiye’nin Kanter ve terörist Gülen konusundaki görüşlerinin bilinmesini istiyorum. Enes Kanter, NBA platformunu terörist bir liderin propagandası için kullanıyor.

Enes Kanter, Londra’daki bir maça “Hayatından endişe ettiği için” gitmeyeceğini söylemişti. Kanter’in o dönemki takımı New York Knicks ise oyuncularının vize sorunu nedeniyle İngiltere’ye gidemeyeceğini açıklamıştı.

Hidayet Türkoğlu, Kanter’in “Hayatından endişe ettiği” şeklindeki iddialarının gerçek dışı olduğunu da belirtti.

Hürriyet