Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, milli takımın olimpiyat elemelerinde B Grubu’nda Çekya ve Uruguay ile eşleşmesini değerlendirdi.

TBF’nin internet sitesinde görüşlerine yer verilen Türkoğlu, kuranın hayırlı olmasını dilerken, "FIBA 2020 Olimpiyat Elemeleri Turnuvası’nda antrenörümüz ve teknik kadromuz ile tüm sporcu arkadaşlarımıza güvenimiz tam. Genç ve yetenekli oyunculardan kurulu bir takımımız var. Sporcularımızın, 23-28 Haziran’da Kanada’nın Victoria şehrinde milli formayı en iyi şekilde temsil ederek ülkemizi gururlandıracağından şüphem yok." ifadelerini kullandı.