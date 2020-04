Hidayet Türkoğlu, Orlando Magic’in canlı yayınına katıldı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, NBA’de bir dönem formasını giydiği Orlando Magic’in Instagram hesabında canlı yayına katıldı. Canlı yayında soruları yanıtlayan Türkoğlu, Orlando Magic formasıyla unutamadığı maç konusunda, "Çok fazla mücadele var ancak tabii ki Lakers final serisini ve play-off’ta Boston Celtics 7. maçını unutamam." ifadelerini kullandı.

Orlando’da her zaman iyi dostluklarının olduğunu kaydeden Türkoğlu, "Marcin Gortat, Pietrus, JJ Redick ile çok iyi anlaştım ama genel olarak tüm takım arkadaşlarımla aram iyiydi." değerlendirmesinde bulundu. Türkoğlu, Orlando’nun her zaman ikinci evi olduğunu vurgulayarak, "Florida’yı özlüyorum, Orlando’yu özlüyorum. Umarım en yakın sürede her şey düzelir ve orada olurum." görüşlerine yer verdi.

İSTANBUL (AA)