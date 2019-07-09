Hidayet Türkoğlu: Milli takımda herkes büyük bir fedakarlık gösteriyor

Türkiye Basketbol Federasyonu ile tatilbudur.com arasında imzalanan sponsorluk anlaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hidayet Türkoğlu, "Kadın Milli Takımı'mız arzuladığımız sonuçları alamadı ama orada mücadele etmeleri ve bizleri temsil etmeleri de bizim açımızdan çok önemliydi. Ekip olarak daha iyi neler yapabileceğimiz konusunda çalıştığımızdan kimsenin şüphesi olmasın. 31 Ağustos'ta başlayacak Dünya Basketbol Şampiyonası öncesinde ise A Milli Erkek Basketbol Takımı'mızda güzel bir atmosfer var. Herkes bu takımın bir üyesi olmak, bu formayı giymek için büyük özveri gösterdi. Hiçbiri bahane üretmeden zamanında Milli takımla birlikte oluyor" dedi.

Federasyon olarak Milli Takım'a en iyi şartları sağlamak için çalıştıklarını dile getiren Türkoğlu, "Biz yönetici olarak takımın, ekibin çok rahat imkanlarda antrenman yapabilmesi, seyahat edebilmesi ve konaklayabilmesi için çalışıyoruz. Bu anlamda tatilbudur bize çok katkı sağlayacaktır. Biz, kendi işimizi yapmaya devam edeceğiz. Takımımız da sahaya çıktığında en iyi şekilde mücadele edip bizi gururlandırmaya devam edeceklerdir" ifadelerini kullandı.

Tatilbudur.com CEO'su Cenk Angın ise, "Bizim için bundan daha önemli bir işbirliği olamazdı. Bu açıdan hem keyifli hem de gururluyuz. Umarım Çin'den güzel bir sonuçla döneriz. Milletçe 'Milli Gurur Budur, Başarı Budur' sloganımızı yaşar geliriz" açıklamasında bulundu.

DHA