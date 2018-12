Hidayet Türkoğlu: 2018 bizim açımızdan çok iyi geçti

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, geride kalacak 2018 yılının Türk basketbolu açısından çok iyi geçtiğini söyledi.

Hidayet Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk basketbolunun 2018’deki performansı, bu sezon öncesinde aldıkları yabancı oyuncu kuralı, hayata geçirdikleri "Deplasmanlı Gençler Ligi" ve "Haydi Sahaya" projeleri, Abdi İpekçi Spor Salonu yerine inşa edilecek yeni tesis ve 2019’dan beklentileri hakkında değerlendirmede bulundu.

Erkek ve kadın milli basketbol takımlarının 2018’de büyük organizasyonlara katılım hakkı elde ettiğini hatırlatan Türkoğlu, "2018’in bizim açımızdan çok iyi geçtiğini düşünüyoruz. Erkek milli takımımızın 2019 Dünya Kupası’na, kadın milli takımımızın da 2019 Avrupa Şampiyonası’na katılım hakkı elde etmesi bizim için çok büyük bir başarı. Ekip arkadaşlarımızla gurur duyduğumuzu her fırsatta dile getiriyoruz. Kulüp takımlarımız da Avrupa kupalarında iyi performans sergiliyor. İnşallah önümüzdeki yılda da aynı başarıları görürüz. Görevdeki ikinci senemiz. Yavaş yavaş istediğimiz değişiklikleri yapıyoruz. Bunlardan olumlu geri dönüşler almamız bizi mutlu ediyor. İnşallah önümüzdeki yılda da aynı istikrarı ve iyi gidişi devam ettiririz." diye konuştu.

Gelecek sene Çin’de düzenlenecek Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Milli Erkek Takımı’nı kutlayan başkan Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Erkek milli takımımızın Dünya Kupası vizesi almasından dolayı mutluyuz. Ülke ve milli takım olarak bu tip organizasyonlarda her zaman bulunmamız gerektiğine inanan biriyim. Oraya gitmek için ne yapmamız gerekiyorsa ekip halinde bazı kararlar alıyoruz. Çok şükür verdiğimiz kararların doğru olduğunu böyle başarılarla bir kez daha görme fırsatı buluyoruz. Bütün ekibi kutluyorum. Şans bulan genç arkadaşlarımızdan bazıları milli formanın hakkını verdi. Hem bizim hem de Tük halkının gurur duyacağı performanslar sergilediler. Önemli olan bu arkadaşlarımızın fırsatları iyi değerlendirmesi. Çok şükür iyi değerlendirdiler."

- A Milli Kadın Takımı’nın performansı

Hidayet Türkoğlu, A Milli Kadın Takımı’nın, Letonya ve Sırbistan’ın ortaklaşa düzenleyeceği 2019 Avrupa Şampiyonası’na eleme grubunu birinci bitirerek gitmeye hak kazandığını hatırlatarak, "Onlar da iyi bir gruba düştü. Bu takımlarımızın her zaman bu tip organizasyonlarda olması gerek ki ülkeyi en iyi şekilde temsil etme fırsatı bulalım. Herkesin emeğine sağlık." ifadelerini kullandı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın bu sene gerçekleştirilen Dünya Kupası’nda mücadele ettiğini aktaran federasyon başkanı, şöyle devam etti:

"Bu tip organizasyonlarda zaman zaman iyi, zaman zaman ise kötü performans sergiliyorsunuz. Bu, hiçbir zaman bizi demoralize etmiyor. Her zaman önümüzdeki turnuvaya bakıyoruz. Hep oraya nasıl daha iyi hazırlanabileceğimizi değerlendiriyoruz. Gönül isterdi ki Dünya Kupası’ndan daha başarılı bir şekilde dönelim ama hemen akabinde yeni bir hedef vardı. O da Avrupa Şampiyonası’na katılım hakkı elde etmekti. Onu başardık. Önümüzde iyi bir zaman var. Takımımız, 2018’deki hatalarını minimize edecektir ve 2019’daki Avrupa Şampiyonası’na daha hazır bir şekilde gidecektir."

Türkoğlu, Avrupa Şampiyonası’nda iyi bir gruba düştüklerini vurgulayarak, "Kadın milli takımımız her zaman bizim gurur kaynağımız olmuştur. Türk basketbolunda elde edilebilecek bütün başarıları onlar elde etti. İki kez olimpiyata gitme hakkı kazandılar. Zaman zaman bu turnuvalarda böyle durumlarla karşılaşabiliyorsunuz. Önemli olan sonraki turnuvalara iyi hazırlanmak. Gayet iyi bir grup kurası çektiğimizi düşünüyorum. Grubu ilk sırada tamamlamak büyük bir avantaj. Bunu ekip arkadaşlarımız değerlendirecektir. Yönetim olarak görevimiz, takımımızın en iyi performansı sergilemesi için üzerimize düşen görevi yerine getirmek. Yeni gelecek antrenörümüz de bunun bilincinde olacaktır. Oraya takımı en iyi şekilde hazırlayacaktır." şeklinde görüş belirtti.

Ekrem Memnun’dan boşalan A Milli Kadın Takımı Başantrenörlüğüne yeni getirilecek isimle ilgili Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ve ekibinin çalıştığını dile getiren Türkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekrem hoca çok sevdiğimiz ve saydığımız, bu spora değer katmış biri. Kendisi farklı taraflarda şansını denemek istediğini ve kendisini geliştirmek istediğini söyledi. Biz de kararına saygı duyduk ve ayrılma kararı aldık. Antrenörlüğünün dışında insanlığıyla da kapımız her zaman açıktır. Yeni antrenörlük seçiminde kendisine başarılar diliyoruz. Her zaman kendisinin yanında olacağız. Yeni antrenörümüzü en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşacağız. Yeni antrenörümüz, hem alacağı sorumluluğun hem de üstleneceği görevin farkında olacaktır. Şimdiden ekibimize dahil olacak antrenörümüze başarılar diliyorum."

- NBA’deki milli oyuncular

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı, Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) forma giyen Türk oyuncuların performansını değerlendirdi.

Sözüne "Genç oyuncular" diye başlayan ancak Milwaukee Bucks’ta oynayan milli basketbolcu Ersan İlyasova’yı esprili bir şekilde ayrı tutan Türkoğlu, "Ersan artık genç değil. Üstüne alınmasın. Cedi Osman, bu sene şansını çok iyi değerlendiriyor. Furkan Korkmaz’ın henüz antrenörü tarafından istenen istikrarlı dakikaları alamadığını görüyoruz. Bu, bizi çok üzüyor. O da daha istikrarlı olduğu zaman iki genç arkadaşımız bizi uzun yıllar ABD’de temsil edeceklerdir." diye konuştu.

- "Değişiklikleri yaparken hiçbir zaman tek taraflı düşünmedik"

Hidayet Türkoğlu, yabancı oyuncu kuralı gibi değişiklikleri yaparken tek taraflı düşünmediklerini, kulüplerle istişarede bulunduklarını söyledi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde maç kadrosundaki yabancı oyuncu sayısının 6’dan 5’e indirilmesinin etkilerinin iki yıl sonunda görüleceğini belirten Türkoğlu, şöyle konuştu:

"Yabancı oyuncu kuralı gibi değişiklikleri yaparken hiçbir zaman tek taraflı düşünmedik. İki tarafı da olumlu etkileyeceğini düşündüğümüz için bu kararı verdik. Bir yabancı değişikliği bir Türk oyuncunun daha fazla süre almasını ve takımdaki rolünün daha farklı olmasını sağlar. Bu da otomatik olarak kendi takımına faydalı olmasını sağlar. Ayrıca bu oyuncuların, Ufuk Sarıca ve ekibinin kuracağı milli takıma girme ve faydalı olma şansını da oluşturduk. İlk defa milli takıma çağrılan genç arkadaşlarımız oldu. Bunlar bizi mutlu ediyor. Bu işi kulüplerimizle istişare halinde yaptık. Onlara da teşekkür etmemiz lazım. İyi bir adım attığımızı düşünüyorum ama bunun gerçek sonuçlarını 2 senenin sonunda göreceğiz. Ancak bu süre sonunda Türk oyuncuların takımdaki sürelerinin ve rollerinin nasıl değiştiğini görebiliriz."

- "Abdi İpekçi projesi, Türk basketbolunda olmazsa olmazlardan"

Hidayet Türkoğlu, Abdi İpekçi Spor Salonu yerine yapılacak yeni tesisin Türk basketbolunun olmazsa olmazı olduğunu kaydetti.

Göreve geldiklerinden beri her işe proje olarak baktıklarını aktaran Türkoğlu, "Gençler Ligi’ni deplasmanlı bir şekilde yapmamızın bir nedeni genç oyuncuları üst lige hazırlamak. Bu ligdeki bütün masraflar federasyonumuz tarafından karşılanıyor. Basketbolu yaymak için en doğru adresin okullar olduğuna karar verdik. Dört ay önce Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yaptığımız protokolle her okula bahçesine girme iznimiz var. Şu anki amacımız, Türkiye’nin her okul bahçesine bir basketbol sahası kazandırmak. Malzeme desteği verdiğimiz öğretmenlere basketbol eğitimleri vereceğiz. Basketbola kalıcı fayda anlamında baktığımız şeyler." ifadelerini kullandı.

Abdi İpekçi Spor Salonu yerine yapılacak tesisin Türk basketbolunu farklı bir seviyeye taşıyacağını vurgulayan Türkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Abdi İpekçi projesi, Türk basketbolunda olmazsa olmazlardan. Türkiye’nin en başarılı federasyonunun kendine ait bir tesisinin olmaması, bu zamana kadar yapılmış en büyük ayıplardan biri. Yönetimimiz ve profesyonel ekibimizle böyle bir tesisin basketbola kazandırılması gerektiğine karar verdik. Çok güzel bir proje ortaya çıkardık. Bu projeyi Sayın Cumhurbaşkanımıza da sunduk. Kendileri de bunu çok beğendi. İnşallah yakın zamanda bunun temelini atmış oluruz.

Bu tesis, Türk basketbolunu çok farklı yerlere taşıyacak. Yılda 8 ile 10 bin arası altyapı hazırlık maçı, altyapı organizasyonları, milli takım kampları, seminerler yapıyoruz. Bunları bir çatı altında toplayacağız. 10 bin kişilik bir salon, 5 tane 500-1000 seyirci kapasiteli salon, yaklaşık 140 odalı otel, yeni bir federasyon binası, basketbol müzesi yapılacak. Bu işe hiçbir zaman sadece sportif açıdan bakmadık. Aynı zamanda insanların güzel vakit geçireceği yaşam merkezi olarak planlıyoruz. İçinde yeme içme ve ticaret alanlarının da yer alacağı dev bir yaşam merkezi yapmayı planlıyoruz. Bu tesis, Türk basketbolunu çok farklı noktalara getirecektir. Burada yapılacak antrenmanlar ve kamplar sonrasında sporcularımızın gelişimini bir çatı altında görme imkanımız olacak."

Sponsorluk ve yayın gelirlerini artırdıklarını anlatan Hidayet Türkoğlu, şöyle konuştu:

"Geçen senelere göre sponsorluk gelirinde yaklaşık yüzde 50 artış sağladık. Bu, tamamen sponsorlarımızın bize güveninden ve basketbola olan düşkünlüklerinden kaynaklanıyor. Hepsiyle çok özel anlaşmalarımız var. Bize olan güvenlerini her fırsatta dile getiriyorlar. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Onlarla çalışmak basketbolu geniş kitlelere yayabilmek adına çok önemli. Bize yardımcı olan, bizimle omuz omuza yürüyen herkese teşekkür ediyorum.

Tivibu ile 3 yıllık yayın anlaşması imzaladık. Geçen anlaşmalara göre 2,5 katı büyüklükle bir kontrat yaptık. Kadın ve erkek süper lig maçlarımız Tivibu’dan yayınlanıyor. Bize olan güvenleri ve birlikte çalışma istekleri bizi memnun ediyor. Olaylara aile çerçevesinden bakıyor ve iki tarafın da mutlu olacağı süreçler oluşturmaya çalışıyoruz. Amacımız sadece sponsorluk yapıp maddi kazanç sağlamak değil. İki tarafın da mutlu olacağı işler yapıyoruz. Devletimizden spora katkıyı her zaman görüyoruz ama özel sektörün de katkıları daha geniş kitlelere ulaşmak açısından çok faydalı. Bizimle olan veya olmak isteyecek değerli sponsorlarımıza şükranlarımızı sunuyorum."

Ocak ayında yapılacak all-star organizasyonuna tüm sporseverleri davet ettiğini belirten Hidayet Türkoğlu, "Herkesi all-star maçına davet ediyoruz. All-star hafta sonları çok keyifli geçiyor. Benim çocuklarım da bunu sabırsızlıkla bekliyor. Güzel bir atmosfer olacak. Ligin yarı yorgunluğunu atacağız. Oyuncular, yöneticiler, idarecilerle birlikte olacağımız bir ortam olacak. İnşallah geçen seneki gibi salon tamamen dolar ve herkes oradan mutlu ayrılır. Herkesi 20 Ocak’ta Sinan Erdem Spor Salonu’na bekliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

